/ Защитник «Металлурга» Виктор Антипин пропустит заключительный этап Евротура

Игрок не выходил на лед с 22 января.

Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин пропустит заключительный этап Еврохоккейтура — шведские игры. Отсутствие игрока, который ранее был заявлен в состав национальной команды, обусловлено травмой, сообщает официальный сайт Федерации Хоккея России.

Девятый номер магнитогорской команды не выходил на лед с 22 января. О том, что Виктору Антипину лучше пропустить шведские игры, говорил и вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин. По словам функционера, сейчас защитник проходит процесс восстановления, и именно поэтому ему лучше дать отдохнуть.

Есть смысл дать ему нормально отдохнуть и сразу после травмы не брать его в сборную во время тяжелого завершающего этапа чемпионата, чтобы нормально восстановить здоровье и после плей-офф отлично сыграть на Чемпионате мира. Мы его восстановим к Евротуру, а там может быть рецидив, потому что до конца мы его все равно не долечим. — рассказал Геннадий Величкин.

Таким образом, магнитогорскую команду в составе сборной представит только один игрок, защитник Андрей Береглазов. Отметим, что по причине повреждения в составе сборной России по хоккею не будет и игрока обороны казанского «Ак Барса» Андрея Педана. Вместо Антипина и Педана в состав сборной вызван игрок московского «Спартака» Евгений Кулик.

Шведские хоккейные игры пройдут с 7 по 10 февраля. Помимо хозяев турнира российской ледовой дружине предстоит матч со сборными Чехии и Финляндии.