Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.57 -0.02 74.91 -0.15
Челябинск
сейчас
 
-25 °C
завтра
 
-25 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 05:30
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Защитник «Металлурга» Виктор Антипин пропустит заключительный этап Евротура

Защитник «Металлурга» Виктор Антипин пропустит заключительный этап Евротура

Игрок не выходил на лед с 22 января.
сегодня в 15:16
  |  Хоккей

Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин пропустит заключительный этап Еврохоккейтура — шведские игры. Отсутствие игрока, который ранее был заявлен в состав национальной команды, обусловлено травмой, сообщает официальный сайт Федерации Хоккея России.

Девятый номер магнитогорской команды не выходил на лед с 22 января. О том, что Виктору Антипину лучше пропустить шведские игры, говорил и вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин. По словам функционера, сейчас защитник проходит процесс восстановления, и именно поэтому ему лучше дать отдохнуть.

Есть смысл дать ему нормально отдохнуть и сразу после травмы не брать его в сборную во время тяжелого завершающего этапа чемпионата, чтобы нормально восстановить здоровье и после плей-офф отлично сыграть на Чемпионате мира. Мы его восстановим к Евротуру, а там может быть рецидив, потому что до конца мы его все равно не долечим. — рассказал Геннадий Величкин.

Таким образом, магнитогорскую команду в составе сборной представит только один игрок, защитник Андрей Береглазов. Отметим, что по причине повреждения в составе сборной России по хоккею не будет и игрока обороны казанского «Ак Барса» Андрея Педана. Вместо Антипина и Педана в состав сборной вызван игрок московского «Спартака» Евгений Кулик.

Шведские хоккейные игры пройдут с 7 по 10 февраля. Помимо хозяев турнира российской ледовой дружине предстоит матч со сборными Чехии и Финляндии.

Хоккей
«Металлург» во второй раз подряд переиграл «Автомобилист»
вчера в 13:14
«Металлург» во второй раз подряд переиграл «Автомобилист»
Общество
Обычный хоккейный матч стал судьбоносным для пары из Челябинска
вчера в 11:28
Обычный хоккейный матч стал судьбоносным для пары из Челябинска
Хоккей
Потрясающим талантом назвал Виталия Кравцова известный хоккейный эксперт
25.12.2018
Потрясающим талантом назвал Виталия Кравцова известный хоккейный эксперт
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» примет участие в старейшем хоккейном турнире Европы
14.12.2018
Магнитогорский «Металлург» примет участие в старейшем хоккейном турнире Европы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Капитан «Вашингтона» стал самым результативным россиянином в истории НХЛ
сегодня в 17:46
Капитан «Вашингтона» стал самым результативным россиянином в истории НХЛ
Общество
Минус 40 прогнозирует МЧС ночью в Челябинской области
сегодня в 17:37
Минус 40 прогнозирует МЧС ночью в Челябинской области
Общество
Родители девочки, которую «забыли» в автобусе, не теряли дочь
сегодня в 17:24
Родители девочки, которую «забыли» в автобусе, не теряли дочь
Происшествия
Плачущего на подоконнике мальчика спасли из горящей квартиры
сегодня в 17:20
Плачущего на подоконнике мальчика спасли из горящей квартиры
Общество
Челябинского супергероя Чистомэна наградили за «экологию души»
сегодня в 16:56
Челябинского супергероя Чистомэна наградили за «экологию души»
Общество
Отдых в Челябинске станет одним из самых дешевых в майские праздники
сегодня в 16:25
Отдых в Челябинске станет одним из самых дешевых в майские праздники
Общество
Мальчик, спасший деревню от огня, получил медаль «Спешите делать добро»
сегодня в 16:24
Мальчик, спасший деревню от огня, получил медаль «Спешите делать добро»
Общество
Бориса Дубровского сфотографировали с малышом на плечах после премии «Спешите делать добро»
сегодня в 16:01
Бориса Дубровского сфотографировали с малышом на плечах после премии «Спешите делать добро»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6