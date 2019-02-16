/ Магнитогорский «Металлург» в гостях разгромил «Нефтехимик»

В составе «сталеваров» два балла набрал нападающий Павел Варфоломеев.

Магнитогорский «Металлург» одержал третью победу подряд. Подопечные Йозефа Яндача в гостях обыграли нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:0.

Первую шайбу «сталевары» забросили уже на первой минуте матча. С передач Павла Варфоломеева и Ника Шора свой гол забил Иван Верещагин. Во втором периоде отличились легионерская связка Денниса Расмуссена и Ииро Пакаринена. Именно последний и стал автором второй шайбы «Магнитки». Ближе к концу вторых двадцати минут Павел Варфоломеев с передачи воспитанника «Металлурга» Архипа Неколенко довел счет в матче до крупного. А в концовке третьего периода окончательный счет в матче установил капитан магнитогорцев Сергей Мозякин.

Следующий матч «Металлург» проведет в понедельник, 18 февраля. Соперниками «сталеваров» станет казанский «Ак Барс».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) 0:4

Голы:

1:11. Иван Верещагин, «Металлург», 0:1

21:13. Пакаринен Ииро, «Металлург», 0:2

36:35. Варфоломеев Павел, «Металлург», 0:3

48:57, Сергей Мозякин, «Металлург», 0:4

Статистика матча: Броски: 62−50; Броски в створ: 35−30; Голы: 0−4; Вбрасывания: 27−31; Блокированные броски: 11−10; Силовые приемы: 11−5; Время в атаке: 13:29—11:27; Штраф: 6−12.

Голы и лучшие моменты матча: