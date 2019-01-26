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/ Сразу несколько южноуральских хоккеистов вызваны в составы сборных России

Сразу несколько южноуральских хоккеистов вызваны в составы сборных России

Шесть игроков из Челябинской области выступят за основную и Олимпийскую команды.
сегодня в 12:11
  |  Хоккей

Тренерские штабы национальной и Олимпийской сборных России по хоккею опубликовали списки игроков, которые защитят честь страны на двух турнирах — шведском этапе Евротура и турнире «Кубок Кауфланд» в Словакии. В состав обеих команд попали 6 игроков, выступающих за челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург».

Так, согласно информации с официального сайта Федерации Хоккея России, в состав Олимпийской борной страны на «Кубок Кауфланд» включены 4 хоккеиста из Челябинской области. Это игроки «Трактора», вратарь Василий Демченко, а также нападающие Александр Шаров и Виталий Кравцов. Компанию челябинцам составит Андрей Чибисов из «Металлурга».

«Кубок Кауфланд» состоится в Братиславе с 7 по 9 февраля 2019 года. Помимо нашей команды и хозяев турнира в турнире примет участие национальная сборная Белоруссии. — сообщили в пресс-службе ФХР.

В состав национальной сборной на Шведские игры были включены два защитника магнитогорского «Металлурга», Алексей Береглазов и Виктор Антипин. Кроме того, одним из вратарей основной команды заявлен голкипер «Авангарда» Игорь Бобков, начинавший свою профессиональную карьеру клубе МХЛ «Стальные Лисы» из Магнитогорска, а также воспитанник челябинского хоккея Денис Зернов, который так же, как и Бобков сейчас выступает за «Авангард».

Шведские хоккейные игры пройдут с 7 по 10 февраля. В рамках этого турнира сборная России встретится с командами Чехии, Швеции и Финляндии.

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