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/ «Металлург» уступил «Ак Барсу» в голевой перестрелке в Казани

«Металлург» уступил «Ак Барсу» в голевой перестрелке в Казани

Команды забросили на двоих 9 шайб.
вчера в 23:58
  |  Хоккей

Магнитогорский «Металлург» в упорном противостоянии уступил казанскому «Ак Барсу». Встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу команды из Татарстана.

В первом периоде обеими командами было заброшено по шайбе. Сначала отличились хоккеисты «Ак Барса». Антон Ландер, после передачи назад от Иржи Секача открыл счет. «Магнитка» отыгралась в концовке первого периода, когда Сергей Мозякин при численном преимуществе магнитогорцев 5 на 3, с левого круга вбрасывания «прошил» Александра Шарыченкова.

Парад голов продолжился и во втором периоде. Сначала Роман Любимов вывел «сталеваров» вперед. Затем Данис Зарипов сделал счет 2:2, но уже через минуту Мэтт Эллисон вновь выел вперед гостей. однако, сразу после гола «Магнитки» Роб Клинкхаммер вновь сравнял цифры на табло. В итоге второй период матча закончился при равном счете 3:3

Третий период противостояния команд так же получился богатым на голы. Виктор Антипин вновь вывел «Металлург» вперед, но «Ак Барс», усилиями Альберта Яруллина вновь быстро сравнял счет. Последнее же слово в это игре осталось за казацами. Вячеслав Основин меняше чем за 4 минуты до конца забил пятую шайбу в ворота магнитогорцев. «Металлург» пытался отыграть шайбу заменив вратаря шестым полевым игроком, но защита «Ак Барса» сыграла надежно в последние минуты матча.

Следующий матч «Металлург» проведет в среду, 20 февраля, в Москве. Соперником «сталеваров» станет московское «Динамо.

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск): (1:1; 2:2; 2:1;)

Голы:

0:37. Антон Ландер, «Ак Барс», 1:0

16:08. Сергей Мозякин, «Металлург», 1:1

22:37. Роман Любимов, «Металлург», 1:2

37:32. Данис Зарипов, «Ак Барс», 2:2

38:25. Мэтт Эллисон, «Металлург», 2:3

39:02. Роб Клинкхаммер, «Ак Барс», 3:3

45:18. Виктор Антипин, «Металлург», 3:4

46:38. Альберт Яруллин, «Ак Барс», 4:4

56:51. Вячеслав Основин, «Ак Барс», 5:4

Статистика матча: Броски: 59−51; Броски в створ: 27−32; Голы: 5−4; Вбрасывания: 32−26; Блокированные броски: 12−14; Силовые приемы: 11−1; Время в атаке: 12:12—11:34; Штраф: 14−8.

Нарезка голов и лучших моментов игры:

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