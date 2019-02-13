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/ Четыре очка Мэтта Эллисона помогли «Металлургу» обыграть «Витязь»

Четыре очка Мэтта Эллисона помогли «Металлургу» обыграть «Витязь»

Форвард «сталеваров» поучаствовал во всех шайбах своей команды.
сегодня в 22:01
  |  Хоккей

Магнитогорский «Металлург» победой отметил возвращение после перерыва на шведский этап Евротура. Подопечные Йозефа Яндача на своей площадке переиграли подмосковный «Витязь»

В первом периоде зрители матча не увидели заброшенных шайб. Однако в самом начале второго периода гости смогли забить быстрый гол. Отличился Никита Комаров. «Магнитка» ответила двумя шайбами от защитников. Максим Матушкин сначала сравнял счет, а затем Алексей Береглазов вывел «Металлург» вперед. Отметим, что ассистентом в обеих шайбах выступил форвард Мэтт Эллисон

А в середине третьего периода сам Эллисон, с передач Алексея Береглазова и Николая Кулемина, увеличил отрыв «сталеваров» до двух шайб. В концовке игры «Витязь» заменил вратаря шестым полевым игроком, однако все тот же Мэтт Эллисон забил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет в игре.

Следующий матч «Металлург» проведет в субботу, 16 февраля, на домашнем льду. Соперником магнитогорцев станет нижнекамский «Нефтехимик».

«Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Московская область) 4:1

Голы:

21:50. Никита Комаров, «Витязь» 0:1.

30:53. Максим Матушкин, «Металлург», 1:1

37:56. Алексей Береглазов, «Металлург», 3:1

49:38. Маэтт Эллисон, «Металлург», 3:1

59:50. Мэтт Эллисон, «Металлург», 4:1

Статистика матча: Броски: 69−43; Броски в створ: 39−24; Голы: 4−1; Вбрасывания: 31−25; Блокированные броски: 10−13; Силовые приемы: 7−22; Время в атаке: 15:54—07:11; Штраф: 0−0

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