/ Четыре очка Мэтта Эллисона помогли «Металлургу» обыграть «Витязь»

Форвард «сталеваров» поучаствовал во всех шайбах своей команды.

Магнитогорский «Металлург» победой отметил возвращение после перерыва на шведский этап Евротура. Подопечные Йозефа Яндача на своей площадке переиграли подмосковный «Витязь»

В первом периоде зрители матча не увидели заброшенных шайб. Однако в самом начале второго периода гости смогли забить быстрый гол. Отличился Никита Комаров. «Магнитка» ответила двумя шайбами от защитников. Максим Матушкин сначала сравнял счет, а затем Алексей Береглазов вывел «Металлург» вперед. Отметим, что ассистентом в обеих шайбах выступил форвард Мэтт Эллисон

А в середине третьего периода сам Эллисон, с передач Алексея Береглазова и Николая Кулемина, увеличил отрыв «сталеваров» до двух шайб. В концовке игры «Витязь» заменил вратаря шестым полевым игроком, однако все тот же Мэтт Эллисон забил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет в игре.

Следующий матч «Металлург» проведет в субботу, 16 февраля, на домашнем льду. Соперником магнитогорцев станет нижнекамский «Нефтехимик».

«Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Московская область) 4:1

Голы:

21:50. Никита Комаров, «Витязь» 0:1.

30:53. Максим Матушкин, «Металлург», 1:1

37:56. Алексей Береглазов, «Металлург», 3:1

49:38. Маэтт Эллисон, «Металлург», 3:1

59:50. Мэтт Эллисон, «Металлург», 4:1

Статистика матча: Броски: 69−43; Броски в створ: 39−24; Голы: 4−1; Вбрасывания: 31−25; Блокированные броски: 10−13; Силовые приемы: 7−22; Время в атаке: 15:54—07:11; Штраф: 0−0

Нарезка лучших моментов игры: