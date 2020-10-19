Андрей Чибисов и Лоуренс Пилут признаны лучшими игроками на прошедшей неделе КХЛ

Лига отметила игровые качества хоккеистов «Металлурга» и «Трактора».

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Два хоккеиста, представляющие команды из Челябинской области, — Андрей Чибисов из «Металлурга» и Лоуренс Пилут из «Трактора» — стали лучшими игроками прошедшей, седьмой игровой недели КХЛ. Игрок магнитогорской команды был признан лигой лучшим нападающим, а хоккеист «чёрно-белых» — лучшим защитником.

Комиссия оценила голевые способности Андрея Чибисова в рамках седьмой игровой недели. В КХЛ отметили, что «сталевары» одержали победы в двух из трёх матчей, а форвард набрал пять очков, из которых два — голы, а ещё три — результативные передачи.

«На счету нападающего клуба из Магнитогорска ассистентский дубль в игре против „Нефтехимика“. Чибисов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе „+2“»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе КХЛ.

Не остались в стороне от комиссии и статистические действия Лоуренса Пилута. Защитник вместе с «Трактором» одержал три победы в трёх играх седьмой недели и отметился двумя голевыми пасами. Также игрок обороны ни разу не закончил игру с отрицательным показателем полезности.

«Пилут нанёс семь бросков по воротам, в среднем проводил на льду 22 минуты 23 секунды, на его счету также девять заблокированных бросков», — добавили в пресс-службе лиги.

Отметим, что компанию Андрею Чибисову и Лоуренсу Пилуту в топе игроков недели составили голкиперы Йони Ортио из «Барыса» и Амир Мифтахов из «Ак Барса». Первый забрал себе звание лучшего вратаря, второго выделили как лучшего новичка.

Напомним, «Металлург» и «Трактор» на этой неделе проведут гостевые серии. Обе команды сыграют свои матчи в среду, 21 октября. В 17:30 челябинцы в Новосибирске сойдутся с «Сибирью», а в 21:00 «Магнитку» примет на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Отметим, что магнитогорцы должны были начать выезд сегодня, 19 октября, игрой против рижского «Динамо», но матч был отменён из-за случаев коронавируса в латвийской команде.

На текущий момент «Металлург» с 24 очками занимает четвёртое место в Восточной конференции КХЛ. В активе «Трактора» 22 результативных балла и шестое место на Востоке.