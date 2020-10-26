Челябинка стала призёром конкурса творческих компетенций ArtMasters

Екатерина Сидоренко отличилась в направлении «сценарист компьютерных игр».

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Челябинка Екатерина Сидоренко стала призёром чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Девушка завоевала серебряную медаль в направлении «сценарист компьютерных игр».



Торжественная церемония награждения состоялась в Большом театре. Челябинка вошла в список 48 победителей, а всего в финале оказались 157 конкурсантов. Все они прошли путь от заявки и отборочного онлайн-тестирования до собственных проектов на большой сцене, киноэкране и в области разработки видеоигр. Отметим, что участники на протяжении четырёх месяцев боролись за звание лучших в 16 компетенциях: «художник по гриму», «художник по костюмам», «режиссер монтажа», «клипмейкер», «гейм-дизайнер» и другие.

«Я живу далеко от Москвы, и было здорово познакомиться с ребятами из других регионов, познакомиться с экспертами. Это был необычный для меня опыт — писать 4 дня по 12 часов. Я думала, не смогу, но смогла», — поделилась Екатерина Сидоренко.

Добавим, девушка присоединится в качестве стажера к команде Mail.Ru Group. Также в качестве приза Екатерина получила подарки от партнеров и денежный сертификат. Его можно использовать для покупки оборудования или оплаты обучения.