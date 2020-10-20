«Трактор» впервые в сезоне попал в Индекс силы КХЛ

В топ-10 рейтинга теперь находятся обе южноуральские команды.

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Челябинский «Трактор» впервые в сезоне попал в топ-10 Индекса силы КХЛ. Команда Анвара Гатиятулина вошла в него после седьмой игровой недели и расположилась на шестом месте, поднявшись сразу на семь позиций. Свежий список команд, которые на текущий момент находятся в хорошей игровой форме, был опубликован пресс-службой лиги.



«„Трактор“, „Нефтехимик“ и „Амур“ провели хорошую неделю и вошли в „Индекс силы“. „Индекс силы“ показывает, какие команды в настоящий момент находятся на ходу, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии»,— объяснили «Первому областному» в пресс-службе КХЛ.

Напомним, на прошедшей игровой неделе челябинская команда выдала трёхматчевую серию побед, две из которых были одержаны в гостях. Отрезок «Трактор» закончил со стопроцентным показателем. Кроме того, в октябре в активе «чёрно-белых» лишь одно поражение. В таблице Восточной конференции КХЛ они идут на шестом месте.

Отметим, что в Индексе силы представлен и магнитогорский «Металлург». «Сталевары», которые в конце игровой недели проиграли «Нефтехимику» и прервали победную серию, потеряли одну позицию и переместились на второе место, пропустив вперёд московский ЦСКА.

Напомним, ранее КХЛ назвала лучших хоккеистов седьмой игровой недели. В топ игроков вошли защитник «Трактора» Лоуренс Пилут и нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов.