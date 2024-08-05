В поселке Шершни по инициативе местных жителей идет реновация сквера

Проект включен в программу «Инициативное бюджетирование»

Обновленный сквер скоро появится в поселке Шершни. Работы ведут по программе «Инициативное бюджетирование». Концепцию благоустройства предложили местные жители, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Площадь сквера — 1,5 гектаров. На территории будут дорожки для прогулок, зоны отдыха, детские и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием, поле для мини-футбола, волейбола и баскетбола. В центре обустроят сцену.

По всей территории сквера монтируют современное наружное освещение, устанавливают скамейки и урны. Существующие деревья максимально сохранены. Дополнительно высадят 34 полноразмерных дерева, почти 2000 многолетних растений и около 400 кустов.

Основные работы завершат уже в августе. До октября будет идти высадка деревьев, кустарников и цветников.