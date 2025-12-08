В Ильменском заповеднике под Миассом открыли инсталляцию современного искусства

После четырехлетнего затишья Уральская индустриальная биеннале представила новый проект

В Ильменском заповеднике под Миассом, в центре геологии, минералогии и науки, открылась нетипичная для этого места выставка — инсталляция «Биостанция» современного художника Сергея Денисова (он же Деникин), которая посвящена ученому-биологу Николаю Тимофееву-Ресовскому. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на открытии и узнал, как появился такой симбиоз искусства и науки.

Проект «Уральская индустриальная биеннале» ожил после нескольких лет перерыва. Что это такое простыми словами? Это лаборатория современного искусства, которая инициирует создание в городах Урала новых произведений, выставок, инсталляций. Его участники — художники — знакомятся с жителями, историями разных мест и индустриальным наследием территории, чтобы потом представить свое видение места через современное искусство. С 2021 по 2025 год биеннале делала перерыв, чтобы ворваться на Южный Урал сразу с тремя арт-резиденциями: в Миассе, Магнитогорске и на Порогах под Саткой.

Арт-резиденция в Миассе — первая открытая на Южном Урале в новом цикле проекта Уральской индустриальной биеннале. Для исследования и анализа решили взять Ильменский заповедник — кладезь науки в советское время и одну из важнейших составляющих культурного кода Миасса. Кажется, что Ильменский музей с открытием арт-резиденции и не изменился вовсе: повсюду камни, витрины с кварцем и аметистом, советские фрески. Но за одной неприметной дверью прячется современное искусство.





Инсталляция посвящена Николаю Тимофееву-Ресовскому, работавшему в заповеднике на биостанции «Миассово», основанной в 1955 году, и исследовавшему воздействие радиации на живые организмы. Сейчас биостанция закрыта, пройти туда нельзя — все-таки она находится на территории особо охраняемой природной зоны. Здание забросили, технику вывезли. Но какие-то детали из домика Тимофеева-Ресовского теперь можно увидеть на экспозиции — они стали небольшими мемориалами в память о работе ученых.

«Программа арт-резиденции и работа с городами Урала — это такое путешествие в глубины территории. Это про эксперимент, про вдохновение, про то, что искусство и культурные практики позволяют нам приоткрыть иногда те слои нашего наследия, которые были незаметны до этого. Несколько лет назад мы открыли для себя фигуру Тимофеева-Ресовского, анализировали его через другую арт-резиденцию — в поселке Сокол. После этого нам с командой захотелось как можно больше говорить о научной составляющей Уральского региона. Индустриальность — это ведь не только про заводы, но и про научно-технические лаборатории, исследовательские институты», — говорит директор Уральской индустриальной биеннале и центра «ЗА АРТ» Анна Пьянкова.





Сама инсталляция — всего одна комнатка, погруженная в темноту. Здесь хаотично расставлены кровать, стулья, столы, тумбочки. Каждая усыпана маленькими разноцветными лампочками — как бы радиационным следом. Какие-то вещи поражены больше, какие-то — меньше. Или же это природа прорастает сквозь предметы, оставленные человечеством на долгие годы?





«Когда мы только начинали исследовать вопрос и думать про то, как можно было бы развернуть тему арт-резиденции, мы столкнулись с ситуацией „невидимости“. Тимофеев-Ресовский для Миасса — персонаж неочевидный и как бы даже не имеющий какой-то прописки. Лаборатория, биостанция „Миассово“, в которой работал ученый, тоже невидима, она находится на территории заповедника, и до этого места обычному человеку не дойти. Плюс технологии, с которыми он работал, такие как радиация, — это сила, с которой ни в какое взаимодействие не вступить. Обычный человек может только увидеть на себе или в окружающем мире ее последствия», — поделился куратор инсталляции Александр Дашевский.





Выставку монтировали две недели. Она напоминает диораму, как в зале Естественно-научного музея, где находятся чучела животных. «Биостанция» — это способ увековечить память ученого и увидеть запретную для посетителей лабораторию. Все вещи принесли с реальной биостанции: выносили то, что наиболее уцелело. Это детали, на которых сидел биолог, стояли пробирки, лежали изотопы.

«Биостанция в течение какого-то зримого времени должна раствориться, вернуться в природу и без остатка исчезнуть», — говорит Александр Дашевский.





Также для инсталляции разработали спектакль-променад. Зрителям, точнее слушателям, рассказывают историю Николая Тимофеева-Ресовского, знакомят с его жизнью в заповеднике, работой и экспериментами, его и его учеников, дневниковыми записями. Постепенно, история за историей, посетителей музея проводят по всем этажам и залам Ильменки, в том числе проводят к чучелам животных. Здесь даже показывают, как проходил один из экспериментов Тимофеева-Ресовского с растениями.





Арт-резиденция создавалась не только по архивным документам, но и через общение с населением. Лабораторию назвали «Научно-творческий лекторий в духе миассовских трепов». «Трепами» назывались встречи, которые в середине прошлого века проводил Тимофеев-Ресовский, на них каждый должен был провести мини-лекцию по теме, в которой хорошо разбирается, будь то наука, литература или мифология. В 2025 году «трепы» проводили для лучшего понимания территории перед выставкой, в 2026 году их решили продолжить.

Инсталляция «Биостанция» будет работать в Ильменском заповеднике до конца 2026 года. Также в следующем году откроется еще две арт-резиденции: в Магнитогорске и на Порогах. Первая будет посвящена соцгороду, вторая — электростанции. А первая резиденция нового сезона Уральской индустриальной биеннале открылась в октябре этого года в Рефтинском Свердловской области.

Напомним, в этом году в Челябинске открылась сезонная арт-резиденция в водонапорной башне на улице Воровского.