«Звенящий след»: в заброшенной лаборатории «Б» открылась выставка об атомной катастрофе на «Маяке»

Появилась экспозиция в рамках VI Уральской биеннале

Уральская индустриальная биеннале — это творческий проект, в рамках которого художники по всему Уралу создали современные арт-объекты в Екатеринбурге, Челябинске, Сатке, Кыштыме и Снежинске. Проходит биеннале уже в шестой раз.

В рамках фестиваля в бывшем закрытом поселке Сокол под Снежинском художник Павел Отдельнов создал «Звенящий след» — выставку об Уральском атомном проекте и первой в СССР радиационной аварии. Она произошла в 1957 году на химкомбинате «Маяк» в Озерске — раньше город называли Челябинск-40.





Экспозиция разместилась в заброшенной Лаборатории «Б», где заключенные ученые исследовали атомную промышленность и разрабатывали радиоизотопы. Здесь же находилось общежитие для этих ученых. Долгое время объект был секретным и недоступным для посещения. Сейчас путь туда открыт.

Экспонаты разместились прямо в опустевших жилых комнатах, всего на выставке представлен двадцать один зал



«Выбрали такое место, чтобы полностью прочувствовать историю, так как люди, которые здесь находились, — одни из главных свидетелей и участников Уральского атомного проекта. Последствия ужасные, все это очень страшно, но мы не старались нагнетать атмосферу ужаса. Я создал ту выставку, на которую посмотрел бы сам», — рассказывает автор выставки художник Павел Отдельнов.

Условно выставка поделена на три части: история атомного проекта в Советском Союзе, авария на «Маяке», последствия и их ликвидация.

Место очень старое и обшарпанное, но для заброшенного объекта выглядит прилично. Местные рассказали нам, что сохранить его от вандалов помогает статус жилого дома. В грязной заброшке никто не проживает, но проникновение в чужое жилище — все же уголовное преступление.

Каждый коридор бывшего общежития был «улицей», на каждой жили люди. Их всего три. Улица Немецкая для военнопленных ученых, улица Дворянская — для заключенных и репрессированных ученых и улица Пролетарская, где жили те, кто просто нанимались на работу. Жителям разных улиц-коридоров в нерабочее время общаться было запрещено. Комнаты маленькие, тесные и сейчас уже без мебели — белые коробки, где осыпаются стены и оторваны даже батареи.

Путь мы свой начинаем со второго этажа. В коридоре все двери немного приоткрыты, на них выписаны

символичные названия каждого зала.



Вступление

В первых нескольких залах — общий контекст, история советского атомного проекта. Взрыв первой атомной бомбы 16 июля 1945 года в США стал триггером для запуска атомной промышленности в Союзе. Тогда ради добычи плутония в СССР строились целые города и заводы, объемы производства росли в геометрической прогрессии.





Здесь же общая информация о том, куда мы пришли и зачем: подробнее узнать о трагедии на Маяке, истории атомной промышленности через истории людей, которые были связаны с этим. Поясняется смысл названия, где «звенеть» на языке атомщиков — звуковой сигнал, который издает счетчик Гейгера.





В этом же блоке краткое путешествие на первые ядерные испытания TRINITY в США. Trinity значит троица.





Все дверные проемы завешаны прозрачной пленкой; чтобы войти, придется пробиться через нее. За пленкой на стенах висят серые мрачные изображения, рисованные фотографии. Так автор сохраняет атмосферу документальной фотографии.

Лица героев картин не различить, они будто пропали в пелене времени, а их истории стерты и скрыты в горе засекреченных документов



Мы читаем письма ученых родным, которые перехвачены КГБ и никогда не дойдут до адресата или пройдут жесточайшую цензуру. Здесь же истории политзаключенных, которые в ужасных условиях вынуждены рыть котлованы для ядерных реакторов.

Иногда стены исписаны разными надписями и целыми текстами, объясняющими, что происходит. Выглядит все это немного мрачно







Все на выставке дышит атмосферой чего-то неизвестного, намеренно скрытого от всех. Это выражается даже в импровизированном настенном словаре терминов, в котором все научные термины заменили ради конспирации.

Авария

29 сентября 1957 года произошел взрыв на «Маяке» (тогда он был химкомбинатом имени Менделеева).

Большие города чудом миновала авария, но в зону радиационного загрязнения попало множество деревень. Названия таких сел почти исчезли из истории, но остались здесь названиями на стенах и фотографиями безликих жителей.





Тогда, после аварии, в номере «Челябинского рабочего» вышла заметка о «северном сиянии» — красном свечении, переходящем в розовое и синее. Таким его можно было видеть из Челябинска. На самом деле этим сиянием и была авария на комбинате, но СМИ либо не знали об этом, либо скрывали.

Мы же переносимся в тот момент, стоя в полумраке, в закрытой комнате, которую озаряет красно-розовое свечение. Здесь же можно прочесть ту самую заметку, она распечатана во стену



Последствия

Выставка дает понять причины радиофобии. Невидимое излучение повсюду: в воздухе, в пище, в воде. Зараженная вода реки Течи стала причиной гибели и болезней множества людей: ее пили, в ней мылись, ее пил скот, который после приходилось расстреливать. Заболевания жителей деревень стали называть «муслюмовским синдромом», по названию крупной деревни Муслюмово, которая стояла прямо на реке.

Все эти истории частично объединены, потому чувствуются не так, как могли бы, но ощущение страха перед радиационной катастрофой явственно. Место в целом выглядит жутковато.

На выставке, кстати, есть целая комната, посвященная только зараженной реке. Это маленький зал, где под ногами все заросло травой и сорняком. Посередине стоит желтый бетонный указатель «Теча»



Виварий

До этого дня я ничего не знал и никогда не слышал о биоканале в первом атомном реакторе. Туда ученые опускали живых собак, чтобы проверять уровень радиации. Организм пса очень схож с человеческим, поэтому эксперименты проходили именно на собаках.

«Для меня это как Белка и Стрелка. Они спасли многих людей, это ужасно негуманно и жертва очень тяжелая, но для науки очень ценная», — делится Павел.

На территории Лаборатории «Б» все еще остались руины вивария, который здесь изображен на одной из стен. Это, кстати, одна из немногих цветных картин на выставке. Вход в виварий закрыт, территория огорожена, посещение запрещено. Впрочем, находится она в отдалении от места выставки, так что туда сейчас не попасть.

Самый темный зал экспозиции — зал ликвидации. Окна завешаны, кромешная тьма. И откуда-то из-за стен звучит монотонный голос, зачитывающий выдержки из дневников ликвидаторов аварии. Здесь истории о расстреле скота, болезнях и всех последствиях ужасающей катастрофы.









Завершается выставка последним, двадцать первым залом. Здесь была сама лаборатория, где проходили опыты.

В этом помещении нарабатывали радиоизотопы из урана до того, как наладили его промышленное производство. Комната небольшая, застланная старой кафельной плиткой. Входить туда мы не стали, туда лишь слегка приоткрыта дверь, и излучается фиолетовый свет. На входе стены исписаны воспоминаниями лаборантки о ее опыте работы с радиацией и жизни в лаборатории.

Художник Павел Отдельнов, пожалуй, впервые реконструировал самую засекреченную советскую катастрофу. Создается эффект полного погружения в историю, которую слышал, но не понял, не осознал и не прочувствовал глубины и ужаса. Из объектов VI Уральской биеннале эта экспозиция, пожалуй, самая грандиозная.