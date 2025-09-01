В Челябинской области проходят линейки в честь 1 сентября

Смотрим на радостные лица детей и родителей и вспоминаем свои школьные годы

Сегодня, 1 сентября, школы Челябинской области наполнились радостными голосами и яркими улыбками. Улицы городов и сел заполонили нарядные дети с букетами, готовые встретить новый учебный год.

Школьные линейки прошли везде: от крупных гимназий до маленьких школ, и каждый уголок региона ожил с первыми звонами колокольчиков.

В челябинской гимназии № 1 первоклассники с трепетом отправились в актовый зал на плечах старшеклассников. «Эх, вот бы так весь год!» — шутят ребята.

Конечно, не обошлось без традиционных букетов. Садовые георгины, хризантемы, розы и циннии, собранные в руках детей, создают яркие акценты на фоне классической школьной формы.

Некоторые классы решили удивить всех, собрав одинаковые розы в один красивый букет для учителя.

Что касается формы, то белый верх и темный низ — это норма для школьников всех возрастов, хотя новый ГОСТ на школьную форму не делает ее обязательной. Он лишь устанавливает требования к качеству материалов и ассортименту одежды, так что у ребят есть возможность проявить свою индивидуальность.

Младшие ученики, как правило, идут в школу в сопровождении целого «кортежа» родителей. Некоторые родители даже не против повязать белые бантики — праздник же!

В этот день также произошло важное событие для образования региона: губернатор Алексей Текслер открыл новую школу — инновационный лицей «Созвездие» в микрорайоне № 34 Челябинска. Этот современный учебный комплекс рассчитан на 1100 учеников.

В новых лабораториях, оборудованных по последнему слову техники, дети будут углубленно изучать химию и биологию, математику и физику.

После линеек учителя проводили своих новоиспеченных первоклассников в классы и провели самые первые в их жизни уроки.

Смотрим на эти счастливые — и немного напуганные — лица, вспоминаем свои школьные годы и завидуем юным ученикам!