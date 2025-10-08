Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году

Продолжительный отдых стартует 31 декабря

До длинных новогодних каникул остается чуть больше двух месяцев. В 2026 году они продлятся целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. Таких длинных выходных в России не было уже много лет, отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было»,— передает его слова ТАСС.

Для удобства россиян 31 декабря стараются сделать выходным благодаря переносу выходных дней. В этом году выходной на это число перенесли с воскресенья, 5 января. В 2026-м 31 декабря также будет выходным днем — благодаря переносу с воскресенья, 4 января.

Перед длинными новогодними каникулами россиян ждет трехдневный отдых в ноябре. Но перед ним работать придется шесть дней подряд.