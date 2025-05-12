Ледовый городок — 2026 будет посвящен юбилею Челябинска

За тематику проголосовали сами горожане

Главный ледовый городок Челябинска зимой-2025/2026 будет посвящен 290-летию столицы Южного Урала. Об этом рассказали в управлении культуры.

За тему «Челябинск, с юбилеем! 290-летие города» проголосовало большинство горожан на платформе обратной связи. Строительством городка займутся в конце 2025 года.

Напомним, помимо победившей тематики на выбор предлагали еще шесть: «Аленький цветочек», «Арктическая экспедиция», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Страна великанов», «Волшебник Изумрудного города» и «Сказка о царе Салтане».

В декабре 2024 года на площади Революции открыли ледовый городок, который посвятили произведению Стивенсона и одноименному мультфильму «Остров сокровищ».