В Челябинской области до конца 2021 года отремонтируют 800 км дорог

В регионе продолжают ремонт магистралей и обновление общественного транспорта

В Челябинской области до конца года подрядчикам предстоит отремонтировать 800 км дорог - это почти втрое больше, чем годами ранее. Во вторник, 3 августа, вопросы развития дорожной и транспортной инфраструктуры в регионе губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил со своими заместителями и специалистами Миндортранса. Глава региона поручил отслеживать выполнение сроков и качество дорожных ремонтов.

«С прошлого года в Челябинской области ведется беспрецедентное по масштабам дорожное строительство. Работаем по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“, по программам „Стимул“ и „Комплексное развитие сельских территорий“. Не забываем и муниципалитеты. Из общего объема дорожного фонда — в этом году это 19,9 млрд рублей — 44% — это субсидии муниципалитетам на ремонт и содержание дорог. Наша задача на этот сезон — привести в нормативное состояние 800 км автодорог. Напомню, для сравнения в 2018 году этот объем был 271 км — практически в три раза мы нарастили объемы дорожных работ», — отметил Алексей Текслер.

Сейчас реализуются крупные объекты: реконструкция Ленинградского моста в Челябинске и путепровода по улице 9 мая в Магнитогорске; строительство и реконструкция уличной дорожной сети Магнитогорска в целях интеграции парка «Притяжение» в общественное пространство«; строительство моста со спиралевидным съездом в Бакале.

«Это ключевые элементы дорожной инфраструктуры, от состояния которых напрямую зависит комфорт и безопасность людей»,— подчеркнул губернатор.

По реализации проекта «Безопасные качественные дороги» Челябинская область находится сейчас в «зеленой зоне» с кассовым освоением более 53%, что выше среднего уровня по России. Глава региона поставил задачу по отслеживанию сроков и качества ремонтных работ.

«Вопрос качества чувствительный для жителей области. В этих вопросах не должно быть формализма, выезжайте на места ремонтов, держите постоянную связь с главами территорий», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона поручил Миндортрансу продолжить работу по заключению досрочных контрактов с подрядчиками на ремонт и строительство дорог.

Как доложил руководитель министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, на 2022 год уже законтрактовано 78% объектов дорожного строительства. Сейчас продолжается активная работа по досрочному заключению контрактов на 2023 год.