В Челябинской области до конца года подрядчикам предстоит отремонтировать 800 км дорог - это почти втрое больше, чем годами ранее. Во вторник, 3 августа, вопросы развития дорожной и транспортной инфраструктуры в регионе губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил со своими заместителями и специалистами Миндортранса. Глава региона поручил отслеживать выполнение сроков и качество дорожных ремонтов.
«С прошлого года в Челябинской области ведется беспрецедентное по масштабам дорожное строительство. Работаем по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“, по программам „Стимул“ и „Комплексное развитие сельских территорий“. Не забываем и муниципалитеты. Из общего объема дорожного фонда — в этом году это 19,9 млрд рублей — 44% — это субсидии муниципалитетам на ремонт и содержание дорог. Наша задача на этот сезон — привести в нормативное состояние 800 км автодорог. Напомню, для сравнения в 2018 году этот объем был 271 км — практически в три раза мы нарастили объемы дорожных работ», — отметил Алексей Текслер.
Сейчас реализуются крупные объекты: реконструкция Ленинградского моста в Челябинске и путепровода по улице 9 мая в Магнитогорске; строительство и реконструкция уличной дорожной сети Магнитогорска в целях интеграции парка «Притяжение» в общественное пространство«; строительство моста со спиралевидным съездом в Бакале.
«Это ключевые элементы дорожной инфраструктуры, от состояния которых напрямую зависит комфорт и безопасность людей»,— подчеркнул губернатор.
По реализации проекта «Безопасные качественные дороги» Челябинская область находится сейчас в «зеленой зоне» с кассовым освоением более 53%, что выше среднего уровня по России. Глава региона поставил задачу по отслеживанию сроков и качества ремонтных работ.
«Вопрос качества чувствительный для жителей области. В этих вопросах не должно быть формализма, выезжайте на места ремонтов, держите постоянную связь с главами территорий», — отметил Алексей Текслер.
Глава региона поручил Миндортрансу продолжить работу по заключению досрочных контрактов с подрядчиками на ремонт и строительство дорог.
Как доложил руководитель министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, на 2022 год уже законтрактовано 78% объектов дорожного строительства. Сейчас продолжается активная работа по досрочному заключению контрактов на 2023 год.В регионе начали масштабную транспортную реформу. Так, в крупных городах началось обновление общественного автопарка. Для Челябинска в этом году будет закуплено 30 трамвайных вагонов и 150 автобусов на газомоторном топливе.
В этом году будет обновлен парк общественного транспорта в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Уйском. В общей сложности для муниципалитетов региона будет приобретено 224 единицы. В планах в ближайшие годы — обновить более 500 единиц общественного транспорта.
На 2022 год запланировано обновление троллейбусной инфраструктуры в Челябинске: закупка новых троллейбусов (порядка 200 единиц); модернизация контактной сети, подстанции; ремонт действующего и строительство нового депо. Группа «Синара» Дмитрия Пумпянского выступила с концессионным предложением к правительству региона о передаче ей троллейбусного транспорта Челябинска.