В Челябинске почти за миллиард рублей реконструируют Ленинградский мост

Конкурс на проведение работ размещён на портале Госзакупок.

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Ленинградский мост через реку Миасс ждёт реконструкция. На портале Госзакупок появился аукцион на выполнение данного вида работ. Заказчиком выступила администрация Челябинска, а начальная стоимость контракта составляет 998,6 миллиона рублей.



Ремонт начнётся после определения подрядчика. Заявки принимаются до 26 октября. Размещение осуществило управление муниципальных закупок администрации Челябинска. Сообщается, что реконструкция Ленинградского моста начнётся в следующем году, а закончить, по планам, её должны в 2022-м году.

Отметим, Ленинградский мост связывает между собой Калининский и Тракторозаводский районы Челябинска. Он функционирует с 1963 года, и за это время ни разу не реконструировался. При этом ремонт моста планировали неоднократно, однако каждый раз сроки переносились по различным причинам.