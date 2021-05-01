Ленинградский мост в Челябинске закрыли для движения транспорта

Ограничения будут действовать до июля 2022 года

С сегодняшнего дня, 1 мая, в Челябинске полностью закрывают Ленинградский мост для движения транспорта. В связи с этим некоторые виды автобусов и трамваев изменят свои маршруты.

Ограничения будут действовать больше года — до июля 2022 года. В результате мост будет расширен до шести полос. По словам заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, ремонт моста начался еще в 2020 году. Тогда на его реконструкцию было потрачено около 40 миллионов рублей. В этом году на его обновление направлено 389 миллионов рублей.

В связи с закрытием Ленинградского моста схему движения изменят трамваи № 6, 15 и 18, а также автобусы, следующие по маршрутам № 34, 45, 25-с, 11, 12, 39, 46, 54, 86 и 91. Обновленный перечень остановок можно посмотреть здесь.

Автомобилистам советуют следовать по новой развязке Российская — Братьев Кашириных и по автодороге Меридиан.

Для пешеходов проложен бетонный мост через реку Миасс.