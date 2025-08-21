В Челябинск к 1 сентября привезли 7 тонн роз, гортензий и лилий из Китая

Флористы обещают, что букетов ко Дню знаний хватит всем

В Челябинск завезли последнюю в августе прямую поставку цветов из Китая. Роза, калла, гипсофила, альстромерия — всего 26 видов растений составили 800 коробок и почти 7 тонн веса. Скоро они поступят на прилавки магазинов, но для начала пройдут проверку на паразитов. Какие цветы украсят букеты школьников и что будет с зараженными экземплярами, выяснял корреспондент 1obl.ru.

Всего неделю назад цветы срезали в теплицах Китая, а уже сегодня они заехали на Челябинскую таможню. Здесь их ждет строгий отбор и проверка: все ли совпадает по документам, нет ли внутри жучков-паразитов. Двери фуры, груженной почти тысячей коробок, распахиваются, и изнутри вырывается насыщенный цветочный аромат. Вот только представителей таможни и Россельхознадзора красотой и запахом так просто не отвлечь — они принимаются фотографировать продукцию и сравнивать маркировки.

«Мы проверяем транспортное средство, целостность грузового отсека. Затем вскрываем пломбу и проверяем товар — что находится в машине, соответствует ли документам», — рассказал главный государственный таможенный инспектор Челябинского таможенного поста Григорий Авдеев.

Вместе с таможенниками цветы осматривают и фотографируют представители Россельхознадзора. От каждого вида они забирают по два-три свертка, укладывают их в сейф-пакеты и увозят в лабораторию на исследования. Искать будут калифорнийского трипса — вредителя, который часто поражает и комнатные, и тепличные цветы (и очень любит розу, гвоздику и хризантему). Если вся партия будет здорова, то цветы поедут по точкам продажи уже завтра, в противном случае — пойдут на обработку.

«В течение рабочего дня продукцию проанализируют и выдадут заключение о ее карантинном фитосанитарном состоянии. Если обнаружится трипс, цветы пойдут на обеззараживание. Для этого существуют определенные препараты, разные для каждого вредителя. Они уничтожат паразита и предотвратят дальнейшее распространение», — поделился государственный инспектор Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Владимир Криницын.

Если в цветах найдут трипса, то их поместят в специальный бокс, чтобы опрыскать. После этого партия пару дней будет проветриваться, затем ее снова отсмотрят в лаборатории и уже отправят в магазины.

До 1 сентября других прямых поставок из Китая больше не будет, но флористы утверждают, что этого хватит на всех желающих. Растения пойдут в специализированные цветочные магазины и сетевые продуктовые.

«Сегодня в магазинах представлены цветы не только из Китая, но и из Кении, Эквадора, Колумбии. Китайские цветы доступнее по цене, чем европейские или эквадорские. К тому же они едут быстрее — всего за неделю попадают из теплицы сюда. И до 1 сентября они точно простоят», — отметил представитель компании-грузополучателя Михаил Овчинников.

Больше всего для школьников привезли роз — почти 40 тысяч стеблей. Много в партии гвоздики (33 тысячи штук), гербер (18 тысяч), гипсофил (14 тысяч), хризантем (4,5 тысячи). Поменьше привезли лилий, калл, гортензий, лизиантусов, статиц, дельфиниумов, георгинов. Есть необычные названия, такие как клоповник, орнитогалум, целозия, пампасная трава. Не забыли о растениях для украшения букетов: в магазины попадут эвкалипт, фисташка, драцена, засушенная мягкая пшеница.

Ранее корреспондент ИА «Первое областное» сообщал, что в Челябинске открыли предзаказы на букеты к 1 сентября.