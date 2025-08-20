В Челябинске 1 сентября откроется новая школа на 1500 учащихся

Ее строительство решило проблему нехватки мест в образовательных учреждениях района

С 1 сентября в Челябинске откроет свои двери новая школа, расположенная в 20-м микрорайоне города. Это учебное заведение станет частью образовательного центра «Ньютон» и рассчитано на более чем 1500 учащихся, что особенно актуально в свете нехватки мест в образовательных учреждениях нового района.

Новая школа представляет собой современный и хорошо оснащенный объект. В ней предусмотрены отдельный учебный блок для младших школьников, специализированные учебные кабинеты, а также собственный медиацентр и студия звукозаписи. Центр детских инициатив и библиотека с читальным залом также создадут благоприятные условия для учебы и творчества.

«Есть даже собственный технопарк „ГравITация“. Не забыли о физической подготовке: новая школа оснащена уличным спортивным ядром, игровым и тренажерным залом», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Современное оснащение и высококвалифицированные педагоги открывают новые возможности для развития детей. Школа также планирует активно сотрудничать с местными вузами, что позволит начинать профориентационную работу на более ранних этапах обучения.

Открытие новой школы стало возможным благодаря поддержке национальных проектов и заботе о будущем подрастающего поколения.

«Всем успехов в учебе!» — пожелал глава региона всем школьникам.

Накануне губернатор Алексей Текслер анонсировал открытие новой школы в 34-м микрорайоне Челябинска.

Фото из архива 1obl.ru. Видео из новой школы вы можете посмотреть в нашем канале.