В России снизят нагрузку на младшеклассников с 1 сентября

Вступают в силу новые нормы

С нового учебного года нагружать учащихся начальных классов будут меньше. По новому приказу Минпросвещения на период обучения с 1-го по 4-й класс отводится максимум 3305 учебных часов. Ранее федеральный государственный образовательный стандарт предусматривал до 3345 часов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на документ.

Предельная недельная нагрузка в первом классе составит 21 час, со второго по четвертый — 26 часов. Максимальное количество часов в год для первоклассников составит 620—653, для учащихся 2—4-х классов — от 782 до 884.

Продолжительность первого полугодия для первых классов должна быть не более восьми недель, второго — не более десяти. Для учащихся с 2-го по 4-й класс на первое полугодие также отведено восемь недель, на второе — максимум 11.

Приказом также устанавливается норма часов для учащихся старших классов:

в пятом — не более 1088 часов;

в шестом — не более 1122 часов;

в седьмом — не более 1190 часов;

в восьмом и девятом — максимум 1224 часа.

Уточняется, что количество часов зависит от вариантов расписаний. Их Минпросвещения РФ разработало несколько: пять — для учащихся начальной школы, шесть — для учащихся с 5-го по 9-й класс, 19 — для 10—11-х классов. Школы могут составлять индивидуальное расписание, но не выходить за рамки рекомендованного, в том числе по часам.