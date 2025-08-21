Челябинские школьники рискуют остаться без садовых гладиолусов к 1 сентября

Они отцветут еще в августе

С приближением 1 сентября школьники Челябинской области могут столкнуться с дефицитом садовых гладиолусов. В этом году величественные цветы, традиционно используемые для составления букетов, отцветут к концу августа. Одна из причин — ранняя весна, которая привела к тому, что растения зацвели на пару недель раньше обычного.

На рынках и в цветочных магазинах гладиолусы все еще доступны. Цены на свежесрезанные цветы варьируются от 150 до 350 рублей за штуку, в зависимости от высоты и размера соцветия.

Букеты из гладиолусов в салонах стоят от 2990 рублей, в то время как премиальные большие композиции начинаются от 4800 рублей и могут стоить значительно больше.

В цветочных лавках уже начался предзаказ букетов к 1 сентября. Какие букеты популярны в этом году и сколько придется за них отдать, читайте в материале «Цветочные бутики Челябинска открыли предзаказы на букеты к 1 сентября».