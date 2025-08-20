Цветочные бутики Челябинска открыли предзаказы на букеты к 1 сентября

Покупка цветов для учителя обойдется в среднем в 2 тысячи рублей

Цветочные бутики Челябинска открыли предзаказы на букеты к 1 сентября. Это возможность сэкономить и заморозить цену до начала учебы. В этом году выбор цветка большой. Традиционно представлены розы, хризантемы, лилии, герберы. В тренде — гладиолусы, гвоздики с бахромой, подсолнухи, гортензии, а также композиции из полевых цветов, украшенные сухоцветами. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, во сколько родителям обойдется покупка букета учителю.

Яркие краски вернулись

Пять лет назад на школьных линейках пестрило от ярких букетов, оформленных в пленки оранжевых, желтых оттенков и цвета фуксии. Сегодня мода на «осенний вайб» и тематические букеты возвращается. В тренде — гладиолусы, гвоздики красных, оранжевых и желтых оттенков, а также подсолнухи, оформленные в осенние композиции. Чем ярче букет, тем лучше. Пастельные тона и минимализм остались в прошлом году.

«Предзаказы уже есть, их немало. В основном у нас приобретают небольшие букеты для первоклашек, чтобы было удобно на линейке держать в руке. В композициях преобладают розы и хризантемы. Мы доставляем букет до порога дома. Это очень удобно, поскольку хлопот перед новым учебным годом и так достаточно», — уточнила владелица салона «Цветочный» Ксения Рубан.





По ее словам, предзаказы помогают планировать работу флористов в высокий сезон, когда рабочая нагрузка возрастает в разы. Но сам цветок закупается заранее — в начале августа заявки передаются поставщикам, тем более если отгрузка ведется из-за рубежа. В двадцатых числах августа цветы к 1 сентября как раз начинают массово поступать в регион. На челябинском цветочном рынке сохраняется широкий выбор цветка из Голландии, Европы, при этом увеличиваются поставки отечественной продукции с юга страны.

«Стоимость цветка в этом году выросла в среднем на уровень инфляции — 8—10%, не более. Перед 1 сентября мы не отмечаем скачка цен на букеты, поскольку конкуренция на рынке высокая, что позволяет сохранять цену доступной», — пояснила Ксения.

Ветка кустовой хризантемы обойдется в 200 рублей, кустовой розы — в 235 рублей. Гладиолус продают по 220 рублей за штуку, подсолнух — по 300 рублей. Цена герберы — 180 рублей. Объемную ветку гортензии можно купить за 800 рублей, но чаще продают в композиции с гипсофилой или кустовой хризантемой по цене 1500 рублей за букет.





Очаровательные мини-букеты в розовых и голубых плетеных корзинках, шляпках-таблетках или сумочках с удлиненными ручками обойдутся в 1800—2000 рублей. Украшением корзинки может стать маленькая открытка с личным поздравлением учителю или деревянный топпер с пожеланием. Цена такого украшения — от 150 рублей. Некоторые флористы добавляют на упаковки букетов или листья цветов божьих коровок, пчелок или смайлики, что допустимо в начальной школе. Цена среднего букета, где присутствует два-три разных вида цветков, стартует от 4500 рублей, крупного букета — от 6 тысяч рублей. К слову, букет из 101 розы в Челябинске можно приобрести за 29 тысяч рублей, из 101 пиона — за 61 тысячу рублей.

Гладиолусы в топе

Одновременно со свитерами «СССР» возвращается мода на букеты гладиолусов и георгинов, которые в советские годы били рекорды по популярности на школьных линейках. Их не завозили из Голландии, а чаще выращивали у себя в саду. Сегодня вновь в тренде цветы из советского прошлого.

«Востребованы гладиолусы, необычные гвоздики насыщенных оттенков, при этом упаковка должна быть минималистична, лучше спокойных пастельных тонов. Мы предлагаем покупателям интересных форм вазы, в которые учителю будет удобно поставить букет на своем столе», — уточнила основатель цветочной лавки Amsterdam Полина Симбирякова.





Фото: vk.com/amsterdam_flora



Пару лет назад про георгины и гладиолусы никто не хотел слышать. Они же у бабушки в саду растут — неприлично дарить. Сейчас у екатеринбургских и челябинских фермеров есть очень интересные сорта с невероятными расцветками — охра, градиентные переливы из розового в оранжевый. Также в моде остается естественность. Популярные букеты похожи на охапки цветов, которые как будто только что сорвали в саду. Средний чек за такой букет — от 4 тысяч рублей.

Еще один тренд, который отмечают флористы, — возврат к сухоцветам, которыми можно украшать домашнее пространство. Это уже не привычные букеты, а элемент интерьера. По заказу флористы изготовят индивидуальную композицию из пампасной травы, эвкалипта, сушеной мяты, пшеницы разных тонов, ковыля, лагуруса. Букеты можно заказать на маркетплейсах, что также удобно — доставят прямо к дому, но качество цветка может не устроить.