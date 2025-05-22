«Спасибо за сезон, любимая команда» — как пережили поражение болельщики «Трактора»

Они расстроены, но верят, что челябинский клуб возьмет Кубок Гагарина в следующем сезоне

Вот и все — хоккейный сезон в Челябинске завершен! Вчера, 21 мая, «Трактор» проиграл «Локомотиву» в пятом матче финала Кубка Гагарина, остановившись в шаге от исторического для себя успеха. Трансляция в фан-зоне челябинского парка вновь прошла с аншлагом. Болельщики верили, что их команда сможет совершить фирменный камбэк. Как они поддерживали «черно-белых» — в фоторепортаже нашего корреспондента.

Давайте скажем честно: «Локомотив» был сильнее. И он по праву завоевал главный трофей КХЛ. Даже в первом поединке финала Кубка Гагарина, который «Трактор» выиграл, ярославцы смотрелись как минимум не хуже. Ну а затем последовали четыре победы подряд, каждая из которых сомнений не вызывала.

Да, наши ребята бились и старались. И неправы те, кто считает, что команда бросила играть или психологически сломалась. Этого не было. Просто соперник объективно сильнее. Неслучайно именно «Локомотив» выиграл регулярный чемпионат. И в серии плей-офф добавлял от матча к матчу.

В Челябинске любят хоккей и разбираются в нем. Поэтому и в фан-зоне болельщики в большинстве своем достойно восприняли поражение. Они верили в чудо, его не произошло. Уже после того, как соперники забили победную шайбу, несколько болельщиков «Трактора» пару минут спустя скандировали: «Спасибо за сезон, любимая команда!»

В действительности, спасибо за этот классный и хороший сезон. Челябинский клуб повторил свое лучшее достижение, завоевав серебряные медали чемпионата России. А еще подарил надежду. Этот Кубок мы еще возьмем. Обязательно возьмем в следующем сезоне!

Напомним, что вчера «Трактор» уступил «Локомотиву» в пятом матче финала Кубка Гагарина. Ярославский клуб забросил победную шайбу в овертайме и выиграл серию 4-1. Челябинская команда второй раз в своей истории завоевала серебряные медали чемпионата России. В последний раз «черно-белые» играли в финале Кубка Гагарина в 2013 году. Тогда они уступили в шести матчах московскому «Динамо».