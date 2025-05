Хоккейный клуб «Трактор» повторил свое лучшее достижение в чемпионатах страны

И во второй раз в истории остановился в шаге от победы в Кубке Гагарина

Хоккейный клуб «Трактор», проиграв «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина, стал серебряным призером чемпионата России. Он повторил свое лучшее достижение, когда в 2013 году в аналогичной серии матчей уступил московскому «Динамо». Это второе серебро челябинской команды в чемпионатах страны за 78-летнюю историю клуба, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодняшний поединок, 21 мая, подвел черту под всем сезоном в КХЛ. Ярославский «Локомотив» выиграл у челябинского «Трактора» в пятом матче финала Кубка Гагарина и впервые завоевал трофей. Южноуральский клуб остановился в шаге от того, чтобы впервые в своей истории не только взять Кубок, но и выиграть национальный чемпионат. Никогда ранее челябинцы не становились сильнейшими в стране — будь это первенство СССР, России или КХЛ.

Как выступал челябинский клуб в чемпионатах страны? Мы подготовили для вас информацию. В ней представлены призовые места команды в национальных чемпионатах.

Выступление ХК «Трактор» в национальных чемпионатах:

1976/1977 — бронза — чемпионат СССР

1992/1993 — бронза — Межнациональная хоккейная лига

1993/1994 — бронза — Межнациональная хоккейная лига

2011/2012 — бронза — Континентальная хоккейная лига

2012/2013 — серебро — Континентальная хоккейная лига

2017/2018 — бронза — Континентальная хоккейная лига

2021/2022 — бронза — Континентальная хоккейная лига

2023/2024 — бронза — Континентальная хоккейная лига

2024/2025 — серебро — Континентальная хоккейная лига

Отметим, что хоккеисты «Трактора» во второй раз в истории сыграли в финале Кубка Гагарина. В предыдущий раз они пробились в решающую стадию турнира в сезоне-2012/2013. Тогда подопечные Валерия Белоусова уступили серию 2-4 московскому «Динамо».

Ярославский «Локомотив» за свою 76-летнюю историю трижды становился чемпионом страны. Титул лучшей команды России они завоевали в 1997, 2002 и 2003 годах. В сезоне-2023/2024 «железнодорожники» остановились в шаге от победы в Кубке Гагарина. В прошлом году они уступили в финале хоккеистам магнитогорского «Металлурга».

Финал Кубка Гагарина-2025. Результаты матчей:

13 мая. «Локомотив» vs «Трактор» — 1:2

15 мая. «Локомотив» vs «Трактор» — 4:1

17 мая. «Трактор» vs «Локомотив» — 2:5

19 мая. «Трактор» vs «Локомотив» — 1:3

21 мая. «Локомотив» vs «Трактор» — 2:1 (от)

Счет в серии: 4-1.

Ярославский «Локомотив» за свою 76-летнюю историю трижды становился чемпионом страны. Титул лучшей команды России они завоевали в 1997, 2002 и 2003 годах. В сезоне-2023/2024 «железнодорожники» остановились в шаге от победы в Кубке Гагарина. В прошлом году они уступили в финале хоккеистам магнитогорского «Металлурга».