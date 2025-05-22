Хоккейный клуб «Локомотив» выиграл у «Трактора» и завоевал Кубок Гагарина

Челябинская команда проиграла волжанам в финальной серии со счетом 1-4

Хоккеисты челябинского «Трактора» снова остались в шаге от заветной цели! Во второй раз в своей истории они оказались очень близки к тому, чтобы завоевать Кубок Гагарина. Сегодня, 21 мая, они уступили ярославскому «Локомотиву» в пятом матче турнира. Счет в серии 4-1 в пользу волжан, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Рассказывать в подробностях о первом периоде нужны нет. В нем не было таких уж важных событий, которые могли бы заставить обратить на себя внимание. Это была война за территорию, много силовой борьбы, стыков и толчков, где команды как будто пытались запугать друг друга, но не решить все в свою пользу. Поэтому минимум голевых моментов, но при всем этом нельзя сказать, что игра не смотрелась. Нет, она держала в напряжении, чувствовался ее нерв. Нужно было ждать, когда команды перейдут к решительным действиям.

Во втором периоде они начали происходить! Причем, активнее действовали хоккеисты «Трактора». Вот только результативных атак не получилось. Зато хозяева льда нашли возможность открыть счет в матче. Сделал это Мартин Гернат, реализовав большинство.

В третьем периоде челябинцы также большую часть времени провели в атаке. Им нужно было спасать матч. Защитник «черно-белых» Стивен Кэмпфер подарил болельщикам «Трактора» надежду, сравняв счет за 7 минут до конца третьего периода.

Игра перешла в овертайм, а там воспитанник челябинского хоккея Максим Шалунов поставил точку матче. 2:1 в пользу «Локомотива»! Ярославский клуб впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. 5-й матч.

21 мая. «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Гернат (Егор Сурин), 25:50 (5×4).

1:1 — Стивен Кэмпфер (Александр Кадейкин), 53:15 (5×5).

2:1 — Максим Шалунов (Андрей Сергеев, Артур Каюмов), 68:01 (5×5).

Счет в серии: 4-1.

Счет в матче 1:2, в серии 1-4. «Локомотив» забрал у нас Кубок Гагарина. Главный трофей КХЛ мимо нас. Больно, до слез... Это поражение надо пережить, оно сделает нас сильнее. Пусть не сейчас, но мы возьмем свое!

«Все бывает, но мы сильнее!» — это слова нашего легендарного тренера (царствие небесное!) Валерия Белоусова. Мы — лучшие! И доказали это, показав, как мы умеем поддерживать команду. Мы — хоккейная столица России! Несмотря ни на что...