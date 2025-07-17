В челябинском «Тракторе» впервые будет играть хоккеист из Франции

Соглашение с «черно-белыми» подписал форвард Пьеррик Дюбе

Форвард Пьеррик Дюбе подписал контракт с челябинским «Трактором» до конца сезона-2025/2026. Он стал первым в истории клуба легионером из Франции, до сих пор в составе «черно-белых» выступали представители Канады, США, Чехии, Словакии, Финляндии и Швеции. В минувшем сезоне Дюбе выступал за клуб «Херши Беарс» в АХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Пьеррик Дюбе родился и вырос во Франции, однако в юном возрасте перебрался в Канаду, где и начал профессиональную карьеру. После четырех сезонов в Квебеке хоккеист перебрался в «Шавиниган Катарактс», с которым стал чемпионом Лиги.

В сезоне-2022/23 подписал контракт с клубом AHL «Лаваль Рокет», с ходу продемонстрировав отличную статистику — 46 игр, 32 (16+16) очка. Это позволило Дюбе дебютировать в NHL уже в следующем сезоне за «Вашингтон Кэпиталз», но после трех игр форвард был отправлен в фарм-клуб «Херши Беарс».

В этой команде хоккеист выступал последние два года, став одним из лидеров по результативности. Также Пьеррик Дюбе вместе с клубом из Херши стал обладателем Кубка Колдера-2024. Одноклубником француза в тот момент был нынешний защитник «Трактора» Логан Дэй.

«Пьеррик Дюбе закроет четвертую позицию легионера в этом чемпионате. К 24 годам он успел поднять над головой два трофея, выиграв Лигу Квебека и в позапрошлом сезоне Кубок Колдера. Несмотря на габариты, этот форвард уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивым характером. Он имеет все задатки большого снайпера и любит быстрый хоккей», — считает генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Пьеррик Дюбе

Дата рождения: 07.01.2001 г.

Место рождения: Лион (Франция).

Гражданство: Франция.

Амплуа: форвард.

Рост: 175 см; вес: 78 кг

Карьера: "Квебек Ремпартс"/QMJHL (2017-2021), "Шикутими Сагенинс"/QMJHL (2020/21), "Шавиниган Катарактс"/QMJHL (2021/22), "Труа-Риверс Лионс"/ECHL (2021-2023), "Лаваль Рокет"/AHL (2022/23), "Вашингтон Кэпиталз"/NHL (2023/24), "Херши Беарс«/AHL (2023-2025).

Статистика в АХЛ: 168 матчей, 120 (63+57) очков, показатель полезности «+3».

Отметим, что в текущем составе «Трактора» уже есть три легионера. Ранее контракты с клубом заключили голкипер Крис Дригер, защитник Джордан Гросс, продлил соглашение Логан Дэй. Все они представители североамериканской школы хоккея.