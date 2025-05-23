Бенуа Гру объяснил причины поражения «Трактора» в финале Кубка Гагарина

Главный тренер «черно‑белых» считает, что челябинскую команду подвела реализация моментов

Главный тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру считает, что челябинский клуб уступил «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина из-за плохой реализации голевых моментов. В этом компоненте соперник действовал лучше. Кроме того, по мнению специалиста, челябинских хоккеистов покинула удача в решающих матчах за трофей. Об этом сообщил тренер на пресс-конференции ХК «Трактор» по итогам сезона-2024/2025.

«Когда я подписал контракт с „Трактором“ прошлым летом, ставил перед собой задачу построить чемпионскую команду. В этом сезоне не получилось завоевать Кубок Гагарина, но я горд тем, как мы провели сезон. По ходу чемпионата я много раз говорил о том, что стремлюсь привить команде такой хоккей, который будет нравиться болельщикам. Думаю, этой цели достичь удалось. Но есть сожаление, что мы не добились главной цели. Сделаем все, чтобы ее достичь в будущем», — начал свое выступление в общении с журналистами Бенуа Гру.

Генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков также положительно оценил выступление команды в сезоне-2024/2025. По его мнению, клуб сделал «большое дело, показал достойную игру и результат», также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

«У нас были все компоненты для того, чтобы завоевать трофей. Мы эту команду строили с прицелом на то, что на какой-либо стадии плей-офф будем играть против „Локомотива“. Поэтому по ходу чемпионата изменили состав, сделали его более габаритным и скоростным. Увы, решили детали, чуть-чуть не хватило для того, чтобы выиграть Кубок Гагарина», — добавил Алексей Волков.

Бенуа Гру, отвечая на вопрос, чего команде не хватило, чтобы выиграть серию матчей у «Локомотива», считает, что его подопечные ни в чем не уступали сопернику и могли бороться за победу. Главная причина поражения — ярославцы лучше реализовывали свои моменты.

«В ключевых эпизодах соперники сыграли лучше, у них реализация голевых моментов была высокая. Кроме того, полагаю, что в финале удача нас покинула. Я не хочу сказать, что „Локомотив“ завоевал Кубок Гагарина благодаря удаче. Это хорошая и сильная команда, она заслужила этот трофей. Но и нам немного не повезло», — добавил Бенуа Гру.





Напомним, что хоккейный клуб «Трактор» по итогам сезона-2024/2025 завоевал серебряные медали, уступив в финале Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». Положительно оценил итоги сезона для команды губернатор Алексей Текслер. Глава региона поблагодарил хоккеистов, тренеров и штаб клуба за успешный сезон.