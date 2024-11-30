Сотни верующих приложились к ковчегу с мощами Николая Чудотворца в Челябинске

Святыня пробудет в регионе до 9 декабря

Сегодня, 30 ноября, в Челябинск из Санкт-Петербурга доставили ковчег с самой большой в мире частью мощей святителя Николая Чудотворца. Святыня пробудет в Челябинской области до 9 декабря и будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска, а также в храмах Магнитогорска, Златоуста и Троицка. Первую службу и молитвы прихожан перед ковчегом запечатлела фотокорреспондент ИА «Первое областное».

Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца под своды Свято-Симеоновского кафедрального собора занес митрополит Челябинский и Миасский Алексий. После духовенство пропело величание святителю, и митрополит начал божественную литургию.

Прикладываться к ковчегу с мощами Николая Чудотворца прихожане начали уже во время литургии.

Всем, кто приложился к святыне, раздавали иконки с изображением Николая Угодника.

Безопасность — на первом месте: волонтеры обеззараживают ковчег после каждого прихожанина.

Помолиться и приложиться к святыне пришла и первая леди Челябинской области Ирина Текслер.

Народу в Свято-Симеоновском соборе сегодня — тьма. Каждый хочет прикоснуться к мощам святителя и попросить его о чуде.

Напомним, в Челябинске мощи будут находиться 30 ноября, 1, 2 и 3 декабря. 4 декабря ковчег привезут в Троицк, 5-го — в Златоуст, а 6-го — в Магнитогорск. С 7 по 9 декабря ковчег вновь будет пребывать в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска.