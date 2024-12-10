Мощам Николая Чудотворца в Челябинске поклонились 135 тысяч человек

Святыня побывала в Магнитогорске, Троицке, Златоусте и областном онкоцентре

Ковчег с мощами Николая Чудотворца пробыл в Челябинской области с 30 ноября по 9 декабря. За это время к святыне приложились также в Троицке, Златоусте и Магнитогорске. Ковчег привозили и в онкоцентр областной больницы, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

В онкоцентре священники совершили молебен и помазали около двухсот пациентов и врачей миром от мощей святого Николая Чудотворца.

В Челябинске мощам поклонились в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Как уточнили в пресс-службе, в некоторые дни горожане стояли в очереди к святыне по три с лишним часа.

«Однако это не останавливало людей, и они продолжали идти», — сказали в епархии.

В эти дни у мощей по очереди дежурили порядка ста волонтеров.