Собаки в госприюте под Челябинском мечтают не вернуться на улицу

История о самовыгуле, эвтаназии, уличных животных и самых грустных глазах

«В госприют с улиц города вывезено 30 бездомных собак». Эта фраза — меняется только цифра — звучит каждый понедельник на аппаратном совещании в мэрии. Что с ними там делают, как они живут, почему вновь оказываются на улицах? Корреспондент ИА «Первое областное» отправилась в приют «Остров надежды», чтобы разобраться, что происходит с животными.

Говорят, все псы попадают в рай. Явно не в этой жизни. Расслоение на социальные классы у них не хуже, чем у людей. Кто-то ест говядину, ходит в спа-салоны и дефилирует на показах. А кто-то оказывается не нужным родным, попадает на улицу и вынужден выпрашивать еду. Да-да, мы о собаках. Тех, кто оказался на улице, забирает отлов. И увозит в свое «социальное учреждение для морд без определенного места жительства».

Ежедневно в госприют в Сосновском районе попадает по 20-30 собак. Их чипируют, осматривают, стерилизуют, обрабатывают от клещей. Приют рассчитан на тысячу мест. Вы спросите, как он еще не переполнен? Просто большинство из псов возвращается на улицу. Отлов приезжает, собирает собак и развозит по тем адресам, где животных поймали. Такова специфика госприютов. Их задача не собирать всех («всем не поможешь» — частая фраза, которую говорят владельцы приютов), а делать так, чтобы животные не размножались и не были агрессивными.

Сейчас в «Острове надежды» около 500 животных. Многие истории — повод расплакаться даже самого скупого на эмоции человека. А выпуск собак обратно на улицу — горе даже для работников приюта.

«Со слезами на глазах их отдаем. Многие из собак просто обязаны жить в семьях — они такие ласковые, такие игривые. Когда за ними приезжает отлов, у нас сердце разрывается», — говорит заведующая приютом Ольга Переверзева.

Это не частный приют, где можно содержать по 200 собак, а в месяц тебе привозят по 5-10. Здесь иногда доходит до 900 постояльцев, причем от населения никого не принимают — только от отлова. Собак кормят, клетки чистят, но... Сердце разрывается даже при виде ухоженных домиков.

Живут собаки в приюте на трех «улицах»: ряд вольеров с животными из Челябинска, ряд — из области, еще ряд — агрессивные. Последние никогда не покинут приют, но многие из них дают себя погладить, ластятся. Да, кто-то действительно нападал на людей (одна пятнистая милая с виду малышка покусала пятерых в Коркино), но про некоторых люди просто решили заявить сообщить в отлов, как про агрессивных. Например, этот Рыжик дает себя гладить, контактирует с работниками приюта, но не знает границ, когда начинает играть. В Коркино он перебесился, играя на детской площадке с детьми, и начал всех подряд прикусывать. Можно понять родителей, которые заявили на пса. Но, с другой стороны, это просто собака, которую не воспитывали. Попади она к человеку, который займется приступами гиперактивности, и Рыжик станет самым обычным псом.

Рыжик — справа на фото

Пятнистое чудо справа — гроза Коркино

К слову, на агрессивных собак заведующая приютом часто обращает внимание посетителей. Многие из них тоже должны обрести семью — они не набросятся на человека и не раздерут его, а приходящим гостям лижут руки от чувств. Но сейчас они обречены на жизнь в вольере. Если человек решается забрать «агрессивную» собаку, животному проводят специальную комиссию. Прошел ее — можешь отправляться в семью.

Отлов часто забирает именно по заявкам южноуральцев. Так, в приюте есть пес, который попадал сюда уже дважды. Он неагрессивный, красивый и даже смахивающий на помесь с немецкой овчаркой. Просто он очень не нравится жительнице Еманжелинска, которая вызывает из-за него отлов.

Была и такая история: в отлов позвонили жители Красноармейского района со словами «К нам в поселение волки зашли, мы их в сарае заперли». Конечно, это были не волки — просто два серых пса-брата, похожих не то на лаек, не то на хаски. И глаза у них были как с картинки — у одного голубые, у второго разноцветные. Здесь они просидели три месяца, но на них так никто и не обратил внимания. И их отвезли туда, где нашли.

В приюте знают, как большинство собак попало к ним — из-за самовыгула. Хозяева просто открывают дверь, выпускают собак на улицу, а там — будь что будет. Опустим тот момент, что такие действия — прямая дорога к смерти животного, и что такое поведение рассматривается как наплевательство на своего питомца.

«В 99% случаев все говорят, как под копирку, одно и то же: «Она просто случайно убежала, на 5 минут отвлекся, это первый раз в жизни», — делится Ольга.

В общем, самовыгульники попадают в приют. Так что, если ваша собака бегала одна по улицам, без адресника и ошейника, будьте готовы к последствиям. Какие-то хозяева находятся и забирают собак, какие-то не находятся. А есть такие, кому собаки после приюта больше не нужны.

Этого тигрового красавца недавно привез отлов. Его чипировали, простерилизовали. А потом объявился хозяин, которому «пес-не-мужик» оказался не нужен.

«Он сказал: „Вы знаете, я тут подумал... Короче, пес без органов мне не нужен, он не мужик теперь“. И не стал его забирать. А ведь собака просто замечательная, ласковая. Осталась у нас», — рассказывает Ольга.

Возможно, у него будет счастливая судьба. Когда мы находились в приюте, одна девушка, Алена, пыталась подружиться с огромным алабаем. А потом пошла гулять и с Тигрулей. На наш вопрос о выборе питомца сказала: «Я ехала за одним, но похоже, уеду с двумя».

А вот еще один обитатель госприюта. Посмотрите на его просто космические глаза. Жалко песика? А его хозяину — нет. Мужчина позвонил в приют и сказал, что сюда «что-то далековато ехать». И заявил — подождет, когда отлов выпустит собаку в его районе. Конечно, возникают вопросы, а зачем тебе нужна собака, если тебе «далеко», «некогда» и все равно, что ее из приюта может забрать кто-то другой? Впрочем мы, журналисты, не должны уходить в лирику и высказывать личное мнение, поэтому задавать этих вопросов не будем.

Кстати, к кому-то из хозяев возвращенные животные даже не идут — прячутся за спины. Или ведут себя абсолютно не как домашние, не идут на контакт ни с работниками приюта, ни с владельцами.

А однажды собаку поймали в Челябинске, а хозяин утверждал, что они живут в Кыштыме и просто не могло случиться, чтобы пес оказался так далеко. И да, это действительно была собака этого мужчины. Просто она привыкла ездить с хозяином на электричке, и сама убежала от него на вокзале. Села в первый попавшийся вагон и укатила туристом осматривать достопримечательности Челябинска. Радует, что это история со счастливым концом.

В приют иногда приезжают волонтеры. Привозят корм, убирают клетки (в приюте жалуются, что не хватает сильных рук — мужчины не идут работать сюда из-за зарплаты, волонтеры тоже откупаются едой, избегая физического труда), а кто-то фотографирует собак и начинает писать о них в соцсетях.

«У нас волонтеры устроили настоящий хайп в интернете: для красного словца и активизации людей писали в постах: „Если собаку в ближайшее время не заберут, ее усыпят“. К нам приезжали люди, говорили, что мы живодеры и убийцы. Это, конечно, неправда. Но в чем главная проблема — волонтеры пиарят не тех собак, почему-то выбирают неконтактных. Вчера, например, забирали двух распиаренных. Да, они вроде небольшие, но зато чуть нас не съели. Есть собаки, которых действительно надо бы попиарить, чтобы они сразу в дом попали. Немного таких, но нам приходится их выпускать. И это прямо как ножом по сердцу», — с этими словами заведующая подводит к клеткам.

Имен у многих собак нет (а смысл его давать, если через пятнадцать-двадцать дней он уедет отсюда), поэтому мы подарим им клички в материале. Вот, например, Малыш — огромный пес со слюнявой улыбающейся мордой. Несмотря на внушительные размеры и огромную пасть (кажется, его голова намного шире корреспондента) — это просто одуванчик. Малыш прыгает по клетке, ластится к руке и заглядывает тебе в глаза, будто безмолвно спрашивая: «Ты заберешь меня?»

А это Скуби-Ду. Имя ему дали сотрудники приюта — посмотрите, правда же, похож! Скуби — настоящий любимчик у работников «Острова надежды». Хочется, чтобы, когда подошло время выпуска, его не отдали отлову — некоторых собак, которые точно не выживут на улице или просто не должны жить там, потому что они слишком ориентированы на человека, госприют передает на передержки, волонтерам или в частные приюты. Так у некоторых избранных появляется шанс на счастливую жизнь. Они хотя бы будут в приюте, а не на холодной улице, где их могут загрызть другие собаки, убить догхантеры и сбить машины.

Ее мы назовем Белла — по-другому и не скажешь, такая красотка сидит в вольере. Она останется в приюте надолго — крупных собак (а тем более алабаев) приют не имеет права выпускать на улицы. Несмотря на грозную внешность, Белла ластится как щенок и скулит так, что сердце разрывается. Судьба алабаев, к сожалению, похожа одна на одну: многие люди не справляются с породой и просто выкидывают собак (такая же история и с хаски). Алабаев много и в частных приютах.

Еще один постоялец «Острова надежды», например, переходил из рук в руки, просто как вещь, дополнение при продаже частного дома. У него есть проблемы с агрессией, он недружелюбен к людям. Но именно за ним приехала Алена — алабай даже немного «растаял», когда женщина вручила ему презент в виде угощения.

У этого серого «танцора» хозяин погиб на СВО, и пес попал в приют. Он облизывает руки и крутится волчком по вольеру, приветствуя людей. Такому бы в новую семью, но удастся ли найти ее — вопрос...

Не хватило трогательных историй? Тогда вот — щенки. Они живут в отдельных вольерах, зимниках. С улиц их забирают вместе с мамами, но у кого-то и мамы нет. Тянешь им руки в вольер, и они начинают кусать и обсасывать пальцы, как мамину грудь. Щенки живут в приюте до трех месяцев, потом работники смотрят на их вес, рост и решают, готовы ли они к улице. Жестоко? А у госприюта нет другого выхода — это бюджетное учреждение, с отчетностью и обязанностями. Спасти щенков могут только люди, которые приедут и заберут их.

В приюте тебя окружает несмолкаемый гул собачьих голосов. Видят человека — и начинают наперебой лаять, выть — привлекать внимание. А когда кого-то из собак выводят из вольера — случается настоящая истерика. Лай сливается в один протяжный вой, и ты слышишь: «Выпустите нас, мы тоже хотим пойти с человеком».

Идея для этого материала родилась, когда в Госдуме начали обсуждать закон об усыплении всех бездомных животных. Что об этом думают в приюте?

«Мы решили с девочками, что если закон примут, мы все в тот же день подпишем приказы об увольнении. Мы не будем убивать их, мы не живодеры», — в голос говорят Ольга и рабочая приюта Алена.

Спасти всех в приюте не могут. И оставить у себя не могут. Подарить дом собакам могут только люди. «Остров надежды» отдает животных в будни, с понедельника по пятницу, с часу до трех. Это так, постскриптум, вдруг этот материал что-то в вас задел.