Челябинцев приглашают пообниматься с собаками

А заодно подарить хвостатым семью

Челябинский приют для животных «Наш дом» каждую субботу приглашает волонтеров — привезти корм, строительные материалы, игрушки. Любой неравнодушный может приехать, чтобы немного помочь месту, в котором содержится свыше двухсот животных. Но главная задача таких встреч — подарить собакам немного человеческой любви и ласки, которых лишены одинокие хвостатые. Корреспондент «Первого областного» побывала на настоящей собакотерапии в пригороде Челябинска и обняла по меньшей мере полсотни четвероногих.

От приютов для животных ждешь определенных эмоций: кажется, что насмотришься на грустные глаза, виднеющиеся за прутьями вольеров, и сам начнешь заливаться слезами. С тяжелыми чувствами и запасом салфеток корреспондент вошла в двери приюта, а ушла — с зарядом энергии и улыбкой. Все потому, что грустить в «Нашем доме» не приходится.

Как только ты попадаешь на территорию «собачьего царства», сразу видишь, что животные не заперты — они гуляют по открытому участку довольно внушительной толпой из 40—50 четвероногих. Для кинофобов это может показаться настоящим фильмом ужасов, особенно момент, когда нужно протиснуться сквозь калитку через десяток пушистых тел.

Так собаки ждут, когда люди зайдут к ним поиграть

Но пробраться сквозь пушистую толпу очень сложно

Бояться ничего не нужно — все собаки ласковы и дружелюбны. А еще очень радостны. Они требуют много внимания: пытаются запрыгнуть на руки, трутся о штанины, «целуют» постоянных волонтеров. Кажется, будто каждый из хвостиков хочет хоть на пару минут побывать в человеческих объятиях — многие с щенячества находятся в приюте и никогда не знали, что такое любящий хозяин.

Бруно — самый любвеобильный хороший мальчик



Страшнее, когда любящие (или не очень-то) хозяева были, но почему-то отдали собаку в приют. За вольерами в «Нашем доме» все-таки скрываются несколько животных, которые тяжело общаются с другими собаками или неконтактны с людьми. Тут можно заметить взрослых алабаев, ластящихся к волонтерам, будто щенки, и пожилых породистых красавцев с обидой и тоской в глазах.

Приезжать волонтеры могут и без подарков и кормов для животных. Главное, что требуется от людей, — капелька внимания к тем, кто об этом очень мечтает. Каждую собаку можно почесать, погладить. Зимой, когда нет клещей, разрешают даже погулять с поводком по окрестностям. В приюте верят, что собаки лечат — они успокаивают, дарят радостные эмоции и забирают все плохое. Остаться грустным, когда на тебя направлено столько собачьих «улыбок», просто невозможно.

А это Дедус. По нему не скажешь, но в этом году пес отпраздновал 17-й день рождения. Дедус любит свою миску и громко лаять

Большая часть собак — представители «дворянской» династии. По-простому — беспородные обитатели челябинских улиц. Но встречаются тут и настоящие волки (правда, только с виду) и собаки отечественных пород — лайки Елка и Эпл Пай. Последняя, к слову, попала в приют из затопленной Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.

Большинство собак приехали в приют с улиц города, но иногда их забирают у нерадивых хозяев или заводчиков. Так произошло с шарпеями, поступившими в тяжелейшем состоянии. До сих пор у некоторых серьезные проблемы с глазами, требующие операции. Но из 30 собак новые дома нашли уже 20, что не может не радовать.

К слову, если человек приехал на собакотерапию и влюбился в одного из хвостатых, то может забрать его сразу — нужно будет поговорить с хозяйкой приюта, Полиной, и заполнить несколько документов.

Сейчас в приюте 204 собаки, которые постепенно приходили с открытия организации в 2009 году. Каждую из них Полина знает по имени, кого-то держит у себя дома — двуногие и одноногие вряд ли найдут себе дом. Хотя некоторые из подопечных приюта сами отказываются от хозяев: одна из собак, когда ее забрали в семью, перестала есть — вообще. Два месяца она скучала по своим друзьям и «маме» Полине, так что пришлось собаку возвращать. Два дня она не отходила от миски с едой, настолько сама себя истощила. Сейчас она носится по вольеру с остальными животными, радуется людям, но в новую семью больше не отправится.

А приют продолжает ждать челябинцев. Собаки встретят счастливыми глазами, оближут с ног до головы, измарают грязными лапами и проводят виляющими хвостами. Советуем надевать вещи, которые не жалко, — вас будут обнимать всеми четырьмя лапами!