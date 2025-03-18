Челябинские зоозащитники выступили против усыпления уличных собак

Карен Даллакян уверяет, что большинство укусов — от домашних животных

Челябинский зоозащитник и руководитель приюта диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян выступил против законопроекта об эвтаназии уличных собак, которых не забирают из госприютов. Темы жестокости и бесполезности усыпления собак и настоящих причин нападения животных он поднял на пресс-конференции.

По словам зоозащитника, СМИ активно подхватывают и форсируют темы нападения животных, но порой не уточняют, что кусают в основном домашние животные. По словам президента фонда «Спаси меня», проблемы в хозяевах, а не в собаках — они не соблюдают правила выгула и не воспитывают питомцев. Вот только общество все больше раскалывается на любителей и ненавистников псов. Апогеем борьбы с безнадзорными собаками и кошками можно считать обсуждаемый в Госдуме законопроект об усыплении уличных животных.

«У нас в стране 30 лет усыпляли безнадзорных животных, работала система эвтаназии. Их просто уничтожали. Но, несмотря на это, росло количество бездомных животных, а деньги тратились значительные. Отсюда и вывод — эвтаназия бесполезна. Эта инициатива противоречит Конституции и законодательству Российской Федерации. Это просто жестокость. И усыпление будет стоить дороже, чем стерилизовать животных», — считает зоозащитник.

Также Карен Даллакян подчеркнул, что проблемы с бездомными животными сохраняются из-за неэффективного отлова собак, который работает «на количество», а не на качество. К тому же за время, пока проходит аукцион на поиск подрядчика, количество собак только увеличивается.

Дело в людях, подтверждает зоозащитник Екатерина Карпенко. По ее словам, собаки на улицах — результат того, что кого-то просто выкинули, а те уже потом расплодились. Нередко случаются ситуации, когда люди пытаются сдать питомцев умерших родственников в приюты. Если им отказывают, то кошек и собак просто выкидывают на улицу.

«У нас на каждой стоянке по 4—8 собак. Также есть стройки, садовые кооперативы, где по 20 собак собирается. Они чьи-то, их просто оставляли, они размножались. Частный сектор — 90% проблематики. Выброшенная на улицу нестерилизованная собака дает по 9—10 щенков. Поэтому нужно вводить ответственность для хозяев за самовыгул, стерилизацию, чипирование. И необходима бесплатная стерилизация животных в моногородах и поселках», — отмечает Екатерина.

По словам Екатерины Карпенко, не существует гуманной эвтаназии: раньше их просто отстреливали, усыпление сегодня — смерть в конвульсиях.

К слову, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале написал, что закон об уничтожении животных не может быть поддержан.