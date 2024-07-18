Школьница из Златоуста вернула волгоградцу собаку, пропавшую после ДТП

Пес скитался по улицам полмесяца

Жительница Златоуста Анастасия Васильева спасла пса Тайсона, потерявшегося после аварии на трассе М-5. Школьница приютила собаку, и на днях хвостатый вернулся к своему хозяину, выписавшемуся из больницы. За трогательной историей почти месяц следили жители Златоуста в соцсетях.

Трагичная история (к счастью, со счастливым концом) произошла в конце июня. Николай, хозяин Тайсона, ехал из Волгограда на Южный Урал, но ночью 21 июня попал в аварию — в тяжелом состоянии его забрали на скорой (мужчина и сейчас, почти месяц спустя, может передвигаться только с костылями). Вот только после ДТП напуганный пес Николая выбежал из машины и бесследно исчез.

Несколько дней Тайсона искал друг Николая, но результатов это не приносило. После этого южноуралец кинул клич в социальных сетях, позже подключился и идущий на поправку хозяин пса: за спасение собаки Николай не жалел и денежного вознаграждения.

«Друг искал два дня поблизости, безрезультатно. Что-то в псе от ротвейлера есть. Кличка Тайсон, реагирует на хлопки. Умный, неагрессивный, любит детей. Люди, помогите найти друга. Может, кто видел или что-то знает, сообщите, пожалуйста», — писал Николай в группах по поиску животных.

Собаку искали несколько недель. Жители Златоуста и близлежащих населенных пунктов помогали в поисках, пытались ловить пса, когда встречали, но отмечали, что он очень быстрый, поэтому схватить его не удается.

«Я пока выясняла, он это или нет, отвернулась с телефоном от солнца, поворачиваюсь, а его уже нет. Он очень шустрый. Если кто увидит, берите сразу за ошейник, а то опять убежит», — рассказала подписчица группы по поиску животных Оксана.

Женщина успела сделать только две фотографии

В итоге все закончилось благополучно: школьница Анастасия Васильева смогла поймать Тайсона и оставила его на передержку. На днях настрадавшийся и напуганный пес вернулся к своему хозяину в Волгоград: его перевезли специальной доставкой животных. Трогательными кадрами счастливого воссоединения (предупреждаем эмпатов — будете плакать) Анастасия поделилась в соцсетях: на них Николай падает на колени, обнимает любимца и только и произносит: «Рыба моя, ты думал, я тебя не найду?»

Сейчас пес находится дома, вместе с любящей семьей и хозяином, который не терял надежды на спасение.