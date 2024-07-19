Семьям участников СВО показали трофейную технику НАТО в Челябинске

Выставка работает последние дни

Военнослужащие Центрального военного округа провели персональную экскурсию для семей участников СВО по выставке трофейной техники НАТО. Выставка работает в Челябинске до 20 июля. Эмоции от увиденного — в нашем материале.

«Было очень интересно и приятно смотреть на подбитую трофейную технику. Потому что гордимся ребятами. У меня папа — участник СВО, всегда рассказывает очень много. Воспитываемся в любви к Родине. Папа — герой для нас: в его возрасте решиться пойти и вернуться обратно», — рассказывает дочь участника СВО Юлия.

В числе участников экскурсии — дети, жены военнослужащих, девушки, которые наравне с мужчинами защищают интересы РФ в ходе специальной военной операции.

Гостей выставки познакомили с тактико-техническими характеристиками и историями уничтожения образцов западной техники, с которыми их отцы и мужья сталкиваются на передовой.

Дарья — участник СВО, и со своим мужем она познакомилась в зоне проведения спецоперации.

«Для меня герой — это мой муж. Познакомились там же, на базе. Я учила ребят тактической медицине, и их взвод приехал. Хорошо, что на выставку приходят дети, воспитание патриотизма очень важно. Хочется, чтобы ребята возвращались обратно живыми и здоровыми», — сказала Дарья.

В Челябинске выставка работает последние дни. 20 июля экспозицию можно будет посмотреть до 18 часов, после этого начнется погрузка техники на специальный автотранспорт и отправка автоколонной в Курган.

Напомним, в Челябинске выставку трофейной техники посетило уже 100 тысяч южноуральцев. Экспозицию под открытым небом организовали у ледовой арены «Трактор» по личной инициативе губернатора Алексея Текслера.