Уроки мужества для школьников проходят в рамках выставки трофейной техники НАТО

Экспозиция открыта до 20 июля

В рамках выставки трофейной техники НАТО проходят уроки мужества для школьников. На этот раз урок провел участник спецоперации Артем Барбашин, сообщает пресс-служба челябинского регионального отделения партии «Единая Россия».



Артем Барбашин — профессиональный военный, служил в Сирии, принимал участие в освобождении Крыма и в специальной военной операции, награжден двумя орденами Мужества.

«Я считаю, что патриотическим воспитанием подрастающего поколения нужно заниматься очень плотно. Как выпускник высшего военного учебного заведения я могу рассказать обо всех плюсах и нюансах поступления и обучения», — подчеркивает Артем Барбашин.

Выставку трофейной техники посещают очень много школьников не только из Челябинска, но и из самых отдаленных уголков нашего региона.

До 20 июля экспозиция открыта ежедневно с 10:00 до 21:00.