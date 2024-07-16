Выставку трофейной техники НАТО в Челябинске посетили более 100 тысяч южноуральцев

На нее едут целыми семьями и учебными классами

Передвижную выставку подбитых в ходе СВО военных установок и машин с 8 июля посетили уже 100 тысяч челябинцев и гостей города. Разместившаяся у ледовой арены «Трактор» техника привлекает не только участников спецоперации и кадетов, но и гражданских, детей, пенсионеров и жителей соседних регионов. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

На площадке перед ледовой ареной челябинцы могут не только в деталях рассмотреть уничтоженное на авдеевском и донецком направлениях натовское вооружение, но и узнать о спецоперации от лица бойцов-героев, поучаствовать в мастер-классах и поиграть в страйкбол.

«Страйкбол — это не просто игра, это напряжение, эмоции, команда, доверие. Сейчас нужно различными способами отвлекать детей от компьютерных игр и выходить с ними на улицу, как когда-то мы выходили на спортивные площадки. В этом как раз могут помочь такие игры, как страйкбол и пейнтбол», — поделился инструктор военно-спортивного клуба «Искра» Артем Ручканов.

Также на выставке можно увидеть виртуальную реконструкцию боев с захватом бойцами группировки войск «Центр» техники противника и рассмотреть подбитые машины и аппараты вблизи.

Напомним, выставка будет работать до 20 июля. Вход свободный.