Более 10 тысяч мастер-классов по управлению FPV‑дроном провели в рамках выставки трофейной техники НАТО

Попробовать себя в роли оператора дрона интересно взрослым и детям

Среди челябинцев вызвала большой интерес выставка трофейной техники НАТО. Во время прогулки по экспозиции сегодня можно не только посмотреть подбитую западную технику, но и принять участие в мастер-классе по управлению FPV-дроном.



Инструкторы центра подготовки операторов ударных и разведывательных БПЛА Центрального военного округа провели более 10 тысяч мастер-классов по управлению ударным FPV-дроном, которым уничтожен танк Abrams.

«По статистике, примерно каждый десятый посетитель выставки пробует себя в роли оператора дрона. Особой популярностью наша площадка пользуется у детей, они воспринимают это как игру. Им проще освоить управление, у них более пластичный вестибулярный аппарат, многие из них взлетают и проходят трассу с первого раза даже в специальных очках. Взрослым чуть сложнее, но это позволяет понять, с чем приходится сталкиваться нашим бойцам на линии боевого соприкосновения», — рассказал инструктор центра подготовки операторов БПЛА ЦВО.

Напомним, выставка трофейной техники НАТО в Челябинске открылась 8 июля и завершится 20 июля.