Выставка трофейной техники пробудет в Челябинске еще три дня

Уже в понедельник, 22 июля, экспозиция развернется в Кургане

Более 115 тысяч человек посетили выставку трофейной техники стран НАТО в Челябинске. Гости и жители южноуральской столицы смогли увидеть технику, уничтоженную и захваченную в ходе боевых действий на авдеевском и донецком направлениях спецоперации.

В экспозиции в том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer. Отдельные площадки выставки посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, стрелковому вооружению, символике подразделений. Также организована работа полевой почты на тематическом стенде «Письмо солдату».

В рамках выставки прошло 10 тысяч мастер-классов по управлению дронами и других.

«Эта выставка — один из способов выразить благодарность бойцам, которые на передовой СВО противостоят оружию со всего мира. Возле каждой подбитой машины есть информация, кто и при каких обстоятельствах смог уничтожить технику противника. Наша цель, чтобы как можно больше людей знали о героических поступках наших ребят», — отметил врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия», полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Последний день работы в Челябинске — 20 июля, уже 22-го экспозиция развернется в Кургане. Там, на перекрестке проспектов маршала Голикова и Машиностроителей, выставка останется до 3 августа.

Напомним, передвижная выставка — это совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», уральского полпредства и правительств регионов, входящих в состав УрФО.