Реквизиты памяти: машина времени по‑троицки пахнет «Красной Москвой»

Музей СССР в Троицке отвечает на запрос общества на подлинность, честность и настоящесть

В Троицке есть место, где прошлое не просто стоит на полках — оно живет, звучит, крутится на бобинах, пахнет столярным клеем, машинным маслом и духами «Красная Москва». Оно родилось из ностальгии и... любви к кино. Впрочем, журналисты «Первого областного» побывали в музее, наполненном артефактами советского времени, и готовы свидетельствовать: это не пыльный шкаф, где можно потосковать о прошлом, но вполне себе рабочая машина времени, которая крутится и в обратную сторону, помогая настоящему стать интереснее.

Как рассказывает вдохновитель и один из создателей музея СССР Сергей Верховцев, запрягали долго:

«В городе сильные сообщества реконструкторов, много коллекционеров, в том числе таких, кто собирает и восстанавливает ретротехнику. Мы встречались на парадах, все время говорили, мол, надо что-то сделать вместе, но, как водится, до дела не доходило, пока однажды, уже четыре года назад, меня не позвали в кино — всего-то на эпизод, но этого оказалось достаточно. Я сыграл жандарма — и меня как обухом ударило: вот что нам надо! Давайте снимать кино!»

Дебютной картиной стал «Кашевар»*, в основе — реальная история про Ивана Середу, Героя Советского Союза. Выход фильма практически совпал с фестивалем «Урал, я тебя люблю» в Челябинске, и произведение самодеятельных кинематографистов из Троицка залетело в тридцатку лучших.

«И нас так это вдохновило, что мы решили: кино — это наше», — рассказывает Сергей Верховцев.

Сейчас в «анамнезе» у объединения уже около десяти работ: клипов и короткометражек, в том числе есть и лента про известного исламского просветителя и богослова Зайнуллу Расулева, и собственный фильм про Федора Плевако, снятый за год до сериала с Сергеем Безруковым.

«У нас, разумеется, другой масштаб, всего одна серия на 30 минут — про одно дело, но легендарное, про проститутку-обманщицу. Михаил Зверев сыграл в нем главную роль. Он, когда отрастил бороду, волосы, оказался похож на Плевако больше, чем сам Плевако», — рассказывает Сергей и демонстрирует фото.

Потом, конечно, познакомились и с большим кино, и с Безруковым:

«Ну конечно, там уровень совсем другой. Но для меня, как автора сценария и режиссера, было знаете что приятно? Режиссеры-профи выбирали те же локации, отчасти так же ставили сцены. Получается, моя режиссерская мысль — она шла, ну, как бы в том же направлении, что и у маститых режиссеров. Мне это где-то в глубине души польстило», — вспоминает Верховцев.

Троичане помогали большому кино не только как актеры — а объединение «Кино по-троицки» оказалось задействовано в сериале почти в полном составе, больше 70 человек, но и частично реквизитом:

«У Михаила в хозяйстве много чего имеется: бочки, колеса, старые монеты, да мы им даже лошадь нашли сразу вместе с возком и кучером — „комплект“, который и в нашем „Плевако“ снялся...»

И вот теперь мы плавно переходим к музею. Естественная склонность некоторых артистов к коллекционированию (имеется в виду Михаил Зверев со своей огромной коллекцией всевозможных предметов) приобрела наконец цель: мотоциклы и шинели, портфели и противогазы, радиолы и патефоны, фотоаппараты и швейные машинки — вещи становились реквизитом и обретали второе дыхание.

А склад сам собой постепенно преобразовался в музей:

«Заходили люди, интересовались, мы что-то рассказывали, они в ответ приносили какие-то свои вещи — из гаражей, с чердаков и так далее. Нам выделили помещение, мы выиграли грант Фонда общественных инициатив... Думаю, сейчас это достаточно актуальная тема — все, что связано с СССР, люди ностальгируют, есть большой запрос в общественной жизни на, так скажем, социальную справедливость, которой в современном мире, возможно, не хватает».

Сегодня 95% экспонатов — аутентичные артефакты из той эпохи, когда страна строила коммунизм и верила в светлое будущее.

И больше половины, кстати, — в рабочем состоянии. Патефоны играют, арифмометры щелкают, утюги греют, а чайники и самовары блестят так, что рука тянется за заваркой. Заварка и сахар, к слову, тоже имеются:

«А сахар я показал, да? У нас бабушка пришла, рассказывает: в 1985 году купила рафинад и убрала в чулан. И забыла про него — на 40 лет, представляете! Месяц назад вспомнила — и вот принесла нам».

Для детей, родившихся уже в новом веке, поход сюда — окошко «назад в будущее». Не все понимают назначение предметов: что за «палка с доской»? — Это рубель для глажки.

Зачем эта «касса» с рычагами? — Это дедушка калькулятора, арифмометр, на нем можно было выполнять четыре действия: вычитать, умножать, делить и складывать.

Чем проявляли пленку до смартфонов? Фотореактивами в красном свете. Здесь объяснят, покажут и дадут потрогать.

А потом включат патефон — вау! — без проводов, просто пружина и игла.

В этом зале легко собрать лагерную сцену прошлого века: палатка-«семидесятница», галстуки и значки пионеров, бобинные магнитофоны.

В соседнем — дух фронтовых лет: форма, армейские «мелочи» и большое уважение к деталям.

Военная часть экспозиции, к слову, стабильно собирает полные группы — отсюда растет новый проект: «Музей воинской славы».

Город выделил еще одно помещение, вдвое больше — туда переезжает «широкий» музей СССР, а здесь развернется тематическая военно-историческая экспозиция.

Коллекция фото- и радиоаппаратуры — отдельная история Михаила Зверева: около 250 единиц техники, от довоенного «Рекорда» до музыкального комбайна (телевизор плюс приемник, плюс проигрыватель) и первого видеомагнитофона «Электроника» на бобинах.

Встречаются вещи редкие и дорогие — например аппараты, ценящиеся на аукционах, но музей не антикварная лавка: одиночные экземпляры не продаются, дубликаты — возможно, но это неточно.

Тут ценят не наценку, а память. Иногда эта память приходит сама: ящики с противогазами из времен, когда в школе велась начальная военная подготовка, опломбированные с 1985-го; парта с чернильницами — из подвала.

Здесь любят «железо» и бумагу, механизмы и запахи эпохи и верят, что прочное сделано не только из стали, но и из памяти:

«Это не сегодняшний, как я называю, „пластмассовый“ мир. Сейчас по большей части все такое одноразовое... А тут берешь вещи в руки — и чувствуешь: в них энергетика, их приятно трогать, совсем другие ощущения. И работает все — и кажется, на века. Сейчас такого нету. Сейчас механизм поработал год — сгорел».

Музей СССР продолжает принимать экспонаты. Так и говорят: разбираете гараж — не торопитесь выбрасывать хлам, позвоните нам. Одновременно музей остается костюмерной и реквизитной для «Кино по-троицки» и других съемочных групп.

Есть и планы — создать музей инквизиции. Правда, там уже, конечно, экспонаты — дыбы, гильотины и прочее — будут бутафорские. Но это дело будущего. А пока часы из прошлого на стенах музея продолжают измерять настоящее.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что в Челябинске вырос спрос на «раскладушки», плееры и пленочные фотоаппараты, а сайт «BFM74» сообщал, что в южноуральской столице выросли продажи вещей с советской символикой.





Читайте также: Из Челябинска запускают ретропоезд в купеческий Троицк

*Все упомянутые фильмы с реквизитом из Музея СССР можно увидеть в группе «Кино по-троицки» в VK.