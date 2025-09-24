Из Челябинска запускают ретропоезд в купеческий Троицк

Гости смогут на день окунуться в атмосферу XIX века

Челябинцы и гости города смогут на один день отправиться в путешествие во времени. Из областной столицы в Троицк запустят экскурсию на ретропоезде, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Центра проектного развития Челябинской области.

Погружение в историю начнется 18 октября уже на перроне в Челябинске, где состав будут провожать под звуки духового оркестра. В пути туристов встретят костюмированные персонажи, а атмосферу дополнят романсы под стук колес.

В Троицке прямо на вокзале актеры представят жизнь купеческого городка, который в XIX веке был важным торговым узлом между Западом и Востоком. Туристы смогут подняться на паровоз, чтобы сделать памятные фотографии.

Далее гостей ждет экскурсия по городу с осмотром старинной архитектуры, посещение краеведческого музея и усадьбы купца Осипова. Здесь путешественники почувствуют себя гостями почтенной семьи, их ждет настоящий купеческий обед с обильными угощениями. Завершится день ярким балом в стиле XIX века.

Обратно в современность туристов доставит скоростной электропоезд «Ласточка».

Ранее писали, что в Троицке разрабатывают туристический маршрут по местам съемок сериала «Плевако».