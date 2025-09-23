В Челябинске вырос спрос на «раскладушки», плееры и пленочные фотоаппараты

Люди ностальгируют и пытаются подходить к потреблению осознанно

Мода циклична, последние несколько лет наблюдается устойчивый тренд на ретро и винтаж: вечеринки в стиле двухтысячных, одежда «как у мамы в молодости», снимки на пленочные фотоаппараты. Челябинцы активно скупают ретро-технику, возвращаясь к эпохе нулевых, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито».

Повышенный интерес горожан к ретро эксперты связывают с ностальгией и стремлением к осознанному потреблению.

Продажи MP3-плееров выросли на 12%, iPod – на 28%, а CD-плееров – на 73%. Средняя цена таких устройств составляет около пяти тысяч рублей. Магнитофоны стали популярнее на 67%, их средняя цена – 15 000 рублей.

Интерес к виниловым проигрывателям вырос на 8%, средняя цена – 19 000 рублей. Возрождение винила, кстати, подогревается выпуском пластинок современными артистами.

Продажи ретро-приставок выросли на 8%. Консоли Nintendo стали покупать на 28% чаще (средняя цена 19 000 рублей), а легендарная Dendy – в два раза (средняя цена 1 500 рублей). Пленочные фотоаппараты стали популярнее на 9%, особенно камеры Fujifilm, продажи которых выросли на 27% (средняя цена 8 000 рублей).

Продажи культовых Vertu Constellation Ayxta выросли на 71% (средняя цена 24 000 рублей), Nokia 1280 – на 67% (средняя цена 1 000 рублей), а Samsung C3520 – на 27% (средняя цена 3 000 рублей).