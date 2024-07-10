В Троицке сняли народный фильм про богослова Зайнуллу Расулева

Над картиной без бюджета работала интернациональная команда энтузиастов

В Троицке сняли фильм про известного просветителя и богослова Зайнуллу Расулева, в честь которого на Южном Урале проводят научную конференцию «Расулевские чтения». Расулев превратил Троицк в духовный центр мусульман Российской империи. До революции к нему приезжали за духовным советом со всех концов необъятной страны. Фильм «Зайнулла Расулев. Путь к свету» рассказывает о том, как обычный мальчишка из семьи имама стал «духовным королем своего народа».

«Для картины был собран богатый исторический материал. Также мы заручились духовной поддержкой главного муфтия нашего региона Рината хаджи хазрата Раева», — говорит режиссер фильма, руководитель творческого объединения «Кино по-троицки» Сергей Верховцев.

По точности изложения фактов фильм про Расулева можно назвать документальным. По вопросам религии авторов консультировал имам местной мечети Данис хазрат Ахметшин. А в роли рассказчика выступает почетный гражданин Троицка историк и краевед Рауф Гизатуллин.

Историк и краевед, рассказчик в фильме Рауф Гизатуллин

При этом отдельные сцены из жизни великого богослова разыграны как в художественном кино. Так как бюджета у фильма нет, жители Троицка сами готовили реквизит и костюмы. Например, троичанин Юрий Бреславец работает кузнецом в местном локомотивном депо. Для фильма он выковал настоящие кандалы, в которые по сюжету заковали Расулева, а заодно и сам сыграл кузнеца.

Кузнец Юрий Бреславец

Сергей Верховцев во время съемок отрастил усы и перевоплотился в жандарма.

Режиссер фильма Сергей Верховцев вжился в роль жандарма

Роль торговца на рынке играет известный в Троицке предприниматель Форход Джураев. Свою карьеру он также начинал когда-то на базаре.





Ученики Расулева в фильме — шакирды, то есть реальные ученики троицкого медресе.

Самого Зайнуллу Расулева в фильме играют шесть человек: от младенца, которому всего несколько месяцев, до умудренного опытом пожилого мужчины.

В роли маленького Зайнуллы и его матери Люмила Колесникова и ее сын





«Основная часть роли досталась Расулю Сулейманову. Как и герой, он глава многодетной семьи. Сейчас Расуль учится в медресе, поэтому в кадре свободно произносит текст по-арабски. Также он помогал вписать арабские тексты в сценарий», — говорит Сергей Верховцев.

Троицкий богослов на склоне лет — имам мечети Сарынтай хазрат Мусабаев

Чтобы вы оценили размах проекта, заметим, что в фильме занят 71 актер-исполнитель. В кадре татары, башкиры, казахи и русские, так что проект получился интернациональным.

«Работая над фильмом, мы старались показать Расулева не только религиозным деятелем, но и просветителем, светской личностью. На протяжении жизни этот удивительный человек сохранил желание учиться и передал эту жажду знаний своим ученикам. Этот фильм не только про религию, поэтому ленту будет интересно смотреть зрителям разных национальностей и вероисповеданий», — говорит Сергей Верховцев.

Оператор-постановщик Олег Сойнов

Тяжелее всего при создании фильма авторам было показать старый Троицк. Помещения медресе и мечетей имеют современную отделку, а на фасадах старинных особняков то современные кондиционеры, то отлетающая штукатурка. Пришлось прибегнуть к компьютерной графике. Виды, отснятые оператором-постановщиком Олегом Сойновым, корректировал компьютерный гений Денис Элетто. С его легкой руки здания и улицы Троицка получили более натуральный вид. Озвучку фильма провел звукооператор Максим Семенкин. Всего над фильмом работали около 90 человек.

Премьера ленты состоялась на прошлой неделе в рамках очередных «Расулевских чтений». На конференции фильм посмотрел потомок пророка Мухаммада шейх Аль-Саади Абдульраззак из Иордании. Он высоко оценил режиссуру, постановку сцен и историческое правдоподобие. Команда фильма также намерена представить картину на кинофестивалях.

Между тем в 2023 году в Троицке прошли съемки нескольких эпизодов сериала «Плевако», главную роль в котором сыграл Сергей Безруков. Актер и продюсеры картины отзывались в самых восхищенных выражениях как о невероятной кинематографичности старой части города Троицка, так и об энтузиазме и отзывчивости жителей Троицка, которые несли из дома личные вещи в качестве реквизита, помогали съемочной группе ориентироваться на местности и снимались в массовке. Команда «Кино по-троицки» также участвовала в съемках фильма.