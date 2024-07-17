Ради «Сказа об Урале» Привокзальную площадь Челябинска перекраивали до неузнаваемости

Правда, это было в 60‑х годах прошлого столетия

В Челябинске завершили реконструкцию памятника «Сказ об Урале». Внушительная скульптурная композиция очистилась от грязи и пыли, «помылась» специальным водоотталкивающим раствором и засияла отреставрированными гранитными плитами. Но мало кто знает, что этот монумент мог располагаться совершенно в другом месте и не встречать приезжающих на вокзал. А еще для него полностью перестраивали работу всех окружающих улиц, освещения, светофоров. Какие секреты хранит история «Сказа об Урале» — в материале нашего корреспондента.



Три папки. Шестидесятые годы. Много записей и схем. Все это прячется в областном архиве. Внутри папок — документы с тем, как должна выглядеть Привокзальная площадь после установки памятника, который позже назовут уникальным.

«Этот памятник не связан ни с какими историческими событиями, что считается огромной редкостью. Он вне времени, вне политики. Он может символизировать и дореволюционный период, и советский, и настоящее время. Это лучший символ Урала в любое время», — считает историк и краевед Юрий Латышев.

Автором скульптуры стал Виталий Зайков. В течение нескольких лет, проведенных на Урале, он вдохновлялся металлургами, рабочими, кузнецами — теми, кто должен был стать прообразом памятника. К 1957 году он представил проект будущего монумента, а затем вместе с архитектором Евгением Александровым (с которым уже создавал памятник Ленину на площади Революции) разрабатывал саму композицию. Вот только установили его лишь спустя 10 лет, в 1967 году. Что делали все это время? Выбирали место.

Как рассказал Юрий Латышев, изначально скульптуру думали установить на месте нынешнего памятника Курчатову. А что — тут тебе и символ Урала, и вековые сосны городского бора на фоне. А на закате солнца вообще была бы красота. Но «Сказ об Урале» так и не увидел сосен и карьеров. Другой точкой могла стать площадка у тогда еще не открытого кинотеатра «Урал» на Воровского. Сейчас челябинцы вместо «Сферы любви» проходили бы мимо грозного и сурового героя бажовских сказов.

Когда место выбрали, начались новые проблемы: Привокзальная площадь просто не могла вместить в себя эту скульптуру. И тут работники Гражданпроекта начали придумывать, как уместить «Сказ» в привокзальной композиции.

Скульптура должна была встать в небольшом сквере, где ее бы окружали березы, ивы, яблони, шиповник, сирень и жимолость. Вокруг должны были посадить многолетние цветы. Старые поврежденные деревья — снести. Уложить бетонную тротуарную плитку.

Больше всего забот было с трамваями, троллейбусами и освещением. Раньше транспорт проходил чуть ли не через памятник. Но так как лучшего расположения для скульптуры не было, решили браться за перекраивание движения на улицах Степана Разина, Базарной (ныне Овчинникова), Цвиллинга и Свободы. В итоге здесь переустроили трамвайно-троллейбусное кольцо, пустили общественный транспорт немного другим маршрутом. При этом проекта прорабатывали два: с сохранением кольца и нет. В итоге, как мы видим, на сегодняшний день трамвайно-троллейбусного кольца на площади нет.

После того как трамваи и троллейбусы пустили по другим путям, пришлось дополнять все новыми светофорами и фонарями. Всю контактную сеть делали будто с нуля. Помимо освещения, работники прокладывали канализацию в других местах, на новых точках устанавливали остановки и транспортные павильоны, парковочные места и зоны стоянки такси (да-да, в Челябинске шестидесятых и об этом задумывались).

Правда, не все задумки архитекторов и проектировщиков осуществились. Памятник достраивали в спешке: транспорт и освещение переделали, но гранитной плитки не получилось. Много деревьев высадили, но то ли они не прижились, то ли про сирень, жимолость и другие яркие кустарники забыли. Сейчас памятник окружают только сосны и дороги, а масштабный сквер «похудел» под натиском широких магистралей.

По итогу все сложилось так, как сложилось. К слову, президент Берлинской академии художеств Отто Нагель назвал «Сказ об Урале» одной из самых выдающихся монументальных работ XX века, ведь она передает не просто дух Урала, но русский характер.