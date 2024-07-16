В Челябинске завершилась реставрация памятника «Сказ об Урале»

Сломанные гранитные элементы композиции починили

Работы по восстановлению «Сказа об Урале» на Привокзальной площади Челябинска подошли к концу, и рабочие убрали ограждения, возведенные вокруг монумента весной. О том, что реставрация подошла к концу, рассказали в комитете охраны культурного наследия Челябинской области.

По проекту должны были отремонтировать гранитный постамент, саму фигуру кузнеца, а также надписи «Сказ об Урале» и «Урал! Опорный край державы, ее добытчик и кузнец». Как рассказали в госкомитете, за время реставрации скульптуру очистили от грязи и пыли, восстановили облицовку и швы между гранитными блоками, подкрасили и нанесли специальный защитный слой на буквы. Также вокруг памятника отремонтировали плитку и бордюры.

Напомним, автором монументальной композиции был скульптор Виталий Зайков. В мае этого года наш корреспондент отправилась по следам заслуженного художника и собрала гид по знаковым достопримечательностям советского деятеля, расположенным в центре Челябинска.