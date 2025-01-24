Почти 700 пассажиров воспользовались капсулами для сна на вокзале в Челябинске

Такая услуга стала им доступна с июня 2024 года

Отдохнуть перед отправкой поезда в капсуле для сна на челябинском ж/д вокзале можно с июня 2024 года. За полгода воспользовались такой услугой 699 пассажиров, сообщает пресс-служба ЮУЖД. Каждое спальное место рассчитано на одного человека, капсула оборудована USB-розеткой для зарядки гаджетов, шумоизоляционными жалюзи и отделением для хранения багажа.

Мини-отель на челябинском железнодорожном вокзале был установлен в зале «Комфорт+» 1 июня 2024 года. Ранее мы рассказывали о таком мини-отеле для пассажиров. С момента его запуска капсулами для сна воспользовались почти 700 человек.

«Вокзал Челябинска стал первым на Южно-Уральской магистрали, где появился такой формат отдыха. В этом году запланирована установка капсул для сна на вокзале Оренбурга», — сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Арендовать личный «саркофаг» можно как на один час, так и на несколько. Стоимость начинается от 300 рублей за час. В эту цену включен комплект одноразового постельного белья.