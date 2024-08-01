В Челябинске перекроют движение автотранспорта из‑за проведения легкоатлетического забега

2 августа будет закрыт проезд по улице Цвиллинга в районе ДК ЖД

В Челябинске перекроют движение трамваев в связи с проведением легкоатлетического благотворительного забега «Достигая цели». Массовые состязания, посвященные Дню железнодорожника, пройдут 2 августа. С 19:00 до 21:30 будет закрыто движение автотранспорта рядом с ДК ЖД, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Мероприятия по случаю Дня железнодорожника пройдут в Челябинске на стадионе «Локомотив» 2 августа с 18:00 до 22:00. Здесь состоится ежегодный спортивно-музыкальный праздник и благотворительный забег «Достигая цели». В связи с его проведением будет перекрыто движение автотранспорта.

Так, будет закрыт проезд по улице Цвиллинга (от улицы Орджоникидзе до Лазаретной), а также по улицам Евтеева и Перовской, сообщают в пресс-службе ЮУЖД. Таким образом, с 19:00 до 21:30 будет перекрыто и движение трамваев по улице Цвиллинга.

Напомним, что благотворительный забег «Достигая цели» проводится ежегодно по всей стране. Денежные средства, внесенные участниками состязаний при регистрации на сайте, будут перечислены в фонды помощи тяжелобольным людям. Также любой желающий может сделать пожертвование с помощью функции «Не бегу, но помогаю».

Фото: Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное»)

Коллаж: Алексей Луканенков (ИА «Первое областное»)

