Гуляем в Челябинске по следам знаменитого скульптора

Несколько кварталов, два советских десятилетия и главные символы южноуральской столицы

В минувшее воскресенье, 19 мая, исполнилось 100 лет со дня рождения скульптора Виталия Зайкова. На его работы ежедневно смотрят десятки тысяч челябинцев, еще сотни — прибывающих ежедневно на железнодорожный вокзал. Наш корреспондент отправилась по следам заслуженного художника и собрала гид по знаковым достопримечательностям советского деятеля.

Железнодорожный вокзал. Сюда приходят поезда с гостями южноуральской столицы. Отсюда выезжают в командировки и отпуска. Одно неизменно: все люди встречают суровый взгляд «Сказа об Урале». Монументальная композиция была разработана еще в 1957 году. Для создания образа сильного и могущественного уральского народа Зайков в течение шести лет погружался в творчество Павла Бажова и общался с простыми челябинскими тружениками — суровыми мужчинами, строителями своего края.





«Этот памятник уникален в том плане, что он не связан ни с какими историческими событиями. Он вне времени, вне политики. Он может символизировать и дореволюционный период, и советский, и настоящее время. Скульптура в любое время была бы лучшим символом Урала», — поделился историк и краевед Юрий Латышев.

Изначально «Сказ об Урале» должен был располагаться на месте памятника Курчатову на проспекте Ленина — символ Урала перед вековыми соснами создавал бы уникальную композицию. Однако в 1967 году открытие скульптуры состоялось на привычном для нас месте — Привокзальной площади. Для этого городским службам пришлось полностью перекраивать всю работу улиц Свободы, Цвиллинга и Базарной (ныне Овчинникова): устанавливать новые светофоры и освещение, укладывать трамвайные пути в обход скульптуры. Сквер вокруг монумента хотели украсить деревьями разных пород и цветами.





За прошедшие десятилетия «Сказ об Урале» заработал неизбежные приметы уходящих времен: где-то скололся постамент, где-то потускнела надпись. Поэтому в этом году памятник решили отремонтировать — монумент уже огородили забором, вскоре начнутся восстановительные работы: у скульптуры демонтируют гранитные плиты и установят новые, покрасят металлическую надпись, очистят всю скульптуру и покроют ее специальной водоотталкивающей пропиткой.





Если спуститься от главного символа Урала (напомним, попавшего на обновленную пятитысячную купюру) по улице Цвиллинга, то прогулочный маршрут обязательно приведет нас к ДК железнодорожников. С тимпана фронтона (треугольной части фасада прямо под крышей) на нас смотрят спортсмены, комсомольцы, колхозница, мужчина-рабочий и девушки с книгой и арфой. Виталий Зайков стал автором сразу двух фигур на фасаде — девушки с обручем и мужчины по центру — и всех атрибутов спорта, науки и искусства.





От улицы Цвиллинга направляемся по Плеханова на Пушкина. Здесь под чуткой охраной сотрудников МЧС и кованого забора располагается третья скульптурная композиция — памятник «Слава отважным». Здесь же располагаются и другие наработки Зайкова — элементы оградки. Мужчина, спасающий ребенка от огня, появился в Челябинске в 1983 году. Интересен тот факт, что всполохи огня выглядят так, будто никому не могут навредить, несмотря на свою смертельную природу. Зайков специально изобразил спасателя неуязвимым — таким, какими и предстают пожарные перед людьми.





От улицы Пушкина отправляемся в сторону площади Революции. Здесь расположен один и самых знаменитых памятников Челябинска — Владимиру Ленину от трудящихся Челябинска. Вместе со скульптором Львом Головницким и архитектором Евгением Александровым Зайков разработал первый в СССР монумент вождя народов в движении, а не статике. К слову, все скульптуры Зайкова отличаются динамичностью, они не стоят на месте, в каждой застывшей складке чувствуется жизнь и движение. Даже в фигуре «Сказ об Урале»: создается ощущение, что этот могучий великан вот-вот сойдет со своего постамента и отправится в дозор по своим владениям.





Пятиметровая скульптура Владимира Ленина является одним из самых крупных монументов политическому деятелю. Установить ее планировали к празднованию 40-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, но в 1957 году состоялась только закладка первых камней. Открылся памятник в 1959 году. К слову, об этом памятнике даже придуман миф писателем Сергеем Довлатовым, мол, на открытии обнаружили, что скульпторы подарили Ленину две кепки — одну надели на голову, вторую «дали» в руку:

«Под грохот барабанов чиновники местного исполкома сдернули ткань. Ленин был изображен в знакомой позе — туриста, голосующего на шоссе. Правая его рука указывала дорогу в будущее. Левую он держал в кармане распахнутого пальто. Музыка стихла. В наступившей тишине кто-то засмеялся. Через минуту хохотала вся площадь. Лишь один человек не смеялся. Это был ленинградский скульптор Виктор Дрыжаков. Выражение ужаса на его лице постепенно сменилось гримасой равнодушия и безысходности. Что же произошло? Несчастный скульптор изваял две кепки. Одна покрывала голову вождя. Другую Ленин сжимал в кулаке. Чиновники поспешно укутали бракованный монумент серой тканью. Наутро памятник был вновь обнародован. За ночь лишнюю кепку убрали…»

Такого случая, конечно, не было в действительности. Но книга писателя породила легенду, в которую верили даже челябинцы.



