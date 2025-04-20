Православные южноуральцы встретили Воскресение Христово ночным бдением

Люди пришли в храмы, чтобы вновь стать причастными чуду и обрести надежду

В ночь 20 апреля в Челябинске было тепло — не только из-за плюса на термометре, но и потому что город вместе с православными всего мира встречал не обычное воскресенье, а Воскресение Христово, вновь и вновь вслед за священниками утверждая победу жизни над смертью. Храмы по области были полны народа. Люди пришли, чтобы в очередной раз стать причастными чуду, прикоснуться сердцем к вековой истории и обрести надежду. Красоту пасхального богослужения и светлые лица его участников запечатлели фотографы ИА «Первое областное».





Праздничное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова возглавил митрополит Алексий.





Крестным ходом духовенство и прихожане обошли собор; на главной лестнице митрополит Алексий возгласил первые приветствия: «Христос Воскресе».













В проповеди архипастырь поздравил всех с праздником Пасхи.





«Сегодня мы празднуем победу добра над злом, жизни над смертью. Воскресение Христово — это истинная победа. Пусть она направляет нас во всех делах нашей жизни, потому что правда и истина всегда побеждают. Мы еще в земной жизни, по милости Божией, имеем возможность приобщаться Его благодати и быть с Ним», — сказал владыка Алексий.

В конце Литургии архиерей совершил освящение артоса. Священнослужители освятили Пасхальную снедь горожан.





В минуты, когда верующие следовали крестным ходом, журналисты ИА «Первое областное» встречали Благодатный огонь, который в канун православной Пасхи сошел в иерусалимском храме Гроба Господня.









По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия и благодаря усилиям губернатора Алексея Текслера, Благодатный огонь был доставлен в столицу Южного Урала напрямую со Святой Земли.





Его привезли специальным авиарейсом из Иерусалима южноуральские паломники во главе с секретарем Челябинской епархии протоиереем Игорем Шестаковым. Организатором поездки выступил Фонд Андрея Первозванного.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.





Благодатный огонь сразу повезли в кафедральный собор, где немедленно стали раздавать верующим.

















Прихожане держали в руках пучки со свечами и лампады.













Люди из первых рядов бережно, от свечки к свечке, от лампады к лампаде, передавали частичку того самого огня, чтобы он озарил жизни всех присутствующих.





Пасха — центральное событие истории. О нем повествуют все четыре евангелиста. Христос был распят и умер на Кресте за грехи всех людей — живших когда-либо и тех, кто когда-либо будет жить. Праведные Иосиф Аримафейский и Никодим сняли с Креста Его тело, положили в высеченный в скале гроб и, закрыв вход камнем, ушли, так как начиналась суббота, праздник иудейской пасхи.

Рано утром на следующий день после субботы женщины пришли к пещере, чтобы по традиции помазать тело Иисуса погребальными благовониями — миром. Они увидели, что камень, закрывавший вход, отодвинут в сторону, а во гробе никого нет. На пороге мироносиц встретил ангел, возвестивший им, что Христос воскрес!

«Пасха — праздник жизни, радости и надежды. Он дарит спокойствие и умиротворение. Мы чувствуем особое присутствие Божие в нашей жизни и стараемся сохранить пасхальный свет в сердце», — вновь напомнил пастве митрополит Алексий.





А праздник продолжается: сегодня в полдень в горсаду им.А.С.Пушкина зазвучат «Пасхальные перезвоны».

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