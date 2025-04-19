Католики Челябинска встречают Пасху

Главное торжество проходит в субботу, накануне Воскресения Господня

Уже завтра, 20 апреля, наступит Пасха. В этом году дата праздника совпала у католиков и православных, хотя обычно христиане-католики отмечают его примерно на месяц раньше. И если многие знают традиции православной Пасхи (куличи, крашеные яйца, передача благодатного огня), то как празднуют другие ответвления христианства — загадка. Наш корреспондент пообщался с настоятелем Римско-католической церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Челябинске, чтобы понять, в чем разница Пасхи у разных направлений веры.

Начнем с главного вопроса: почему у католиков и православных обычно разные даты? Дело в том, что Пасха отмечается в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия. Только православные и католики высчитывают этот день по разным календарям — юлианскому и григорианскому. Совпадение праздника у католиков и православных бывает раз в несколько лет.

Подготовка к празднованию у католиков начинается за несколько десятков дней до Великого воскресенья. За 45 дней до Пасхи высчитывается Пепельная среда, которая знаменует начало поста (аналог Чистого понедельника). В этом году Пепельная среда выпала на 5 марта. За день до этого, в Жирный вторник, католики отметили последний день перед постом: готовили сытную еду, проводили карнавалы.

После Жирного вторника, в среду, в храме освящается пепел, который священник наносит на себя в виде креста, а потом выводит пеплом кресты на лбах прихожан. Отсюда и выражение «посыпать голову пеплом» — это знак покаяния в католицизме.

«Прахом ты был и прахом ты станешь», — произносит на службе священник.

С Пепельной среды начинается 40-дневный пост. По словам отца Яна, он не такой суровый, как у православных: по пятницам нельзя есть мясо, кто-то отказывается от сладкого. Но главный постулат у католиков: пост — это отказ не от еды, а от вредных привычек и проявлений дурного характера, этоспособ исправиться.

«Кто-то любит много смотреть телевизор, тогда на время поста, на 40 дней, он отказывается от этой привычки. Кто-то перестает в интернете много сидеть. Вспыльчивые люди, которым характер мешает в отношениях с другими людьми, принимают решение, что будут стараться исправиться. Пост — время поработать над собой. Есть такой анекдот, что пост нужен для того, чтобы „мы друг друга не ели“», — говорит настоятель церкви отец Ян.

Другие главные задачи на время до Пасхи — молиться, поститься и давать милостыню. Это «духовные таблетки, которые необходимы, чтобы приблизиться к Господу», замечает настоятель католической церкви.

Во время поста в храме проводят служения, крестные пути по 14 стояниям (изображения жизни Христа). В это время священник надевает фиолетовые одежды, цвет которых символизирует покаяние. По воскресеньям поют скорбные песни о страданиях Господа и Божьей Матери, которая смотрела на муки своего сына. Все воскресенья перед Пасхой называют по очередности — первое воскресенье, второе... А за неделю до отмечают Вербное воскресенье — день, когда Иисус вошел в Иерусалим.

Так выглядит одно из стояний

После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя. Каждый день называется Великим. Неофициальных названий, таких как Чистый четверг, у католиков нет (а делают уборку вообще в среду). Всю неделю настоятель проводит богослужения. Фиолетовой тканью накрывают кресты с изображением Христа.

«Страстная неделя должна быть моментом покаяния, чтобы люди могли исповедоваться. Даже катехизис католической церкви говорит, что каждый католик хоть раз в год должен исповедоваться в момент пасхальных праздников», — рассказывает настоятель.

В Великий Четверг святые дары (хлеб, вино) из специального места, дарохранительницы, переносятся в темницу — небольшой бокс, закрывающийся на ключ, который символизирует, что Иисус всю ночь в темноте тюрьмы ожидал свою смерть. Также в этот день ежегодно крестят людей, которые хотят принять католичество. В этом году их было четверо. Кстати, чтобы покреститься во взрослом возрасте, люди должны пройти курс веры длиной в полгода: раз в неделю заниматься со священником, знакомиться с молитвами, заповедями, катехизисом.

«Если взрослый человек решил принять веру, он не может прийти, как в магазин, и „что-то быстро купить“. Он должен осознанно подготовиться. Я всегда спрашиваю, какая цель у человека. Если „просто покреститься“, то это цель неправильная. Человек должен хотеть жить по правилам церкви и так, как Господь нас учит», — делится настоятель.

Углубление вокруг образа Христа и есть дарохранительница

А ящик с крестом — темница, в которую убирают дары

Служба в Великий четверг заканчивается песнями, звоном колокола, игрой органа. А потом все резко стихает, как бы предвещая, что завтра наступит самый скорбный день.

Страстная пятница — единственный день в году, когда в церкви не проводят мессу. Вечером, во время литургии, с распятий снимают три полотна фиолетовой ткани, а после крест с алтаря часовни кладут на пол. Верующие могут подойти и поцеловать его, отдав честь Господу. Затем люди принимают причастие. Также в пятницу святые дары переносятся в гроб Господень, который строят церковные мастера. В 10 вечера начинается молитва при свечах, и паства поет скорбные песни.

Так выглядит гроб Господень в католической церкви

Главное отличие Пасхи у католиков и православных: пасхальный сочельник праздничнее и важнее, чем в само воскресенье. Вечером католики уже начинают отмечать Пасху. Перед службой освящают хлеб, вино, воду и соль, затем начинается литургия и служба прямо на улице. На территории храма разжигается и освящается костер, от которого зажигается большая свеча пасхал, символизирующая, что Иисус есть свет.

Священник вносит пасхал в темную церковь, где выключен свет, и поет «Свет Христов». Прихожане берут свечи и зажигают друг от друга.

«Так мы показываем, что Иисус Христос дает нам свет, что там, где была тьма, обязательно наступит свет», — рассказывает отец Ян.

Затем проходит самая длинная в году служба, которая длится около трех часов. За это время читаются восемь чтений, восемь молитв и проходит крещение. Впервые за неделю поется «Аллилуйя». После службы вокруг церкви проносят статую воскресшего Христа и крест. Уже вечером субботы католики прославляют воскресшего Иисуса.

В воскресенье утром проходит служба, освящают пасхальную еду: яйца, хлеб, куличи (да-да, католики тоже едят куличи). Священник надевает праздничные белые одежды. Католики ходят по гостям, звонят родным и близким, посещают родственников, которые болеют. Дома готовят мясо, которое запрещено в некоторые дни поста, а также делают традиционные семейные блюда: курицу или индейку. Строгого запрета на работу в воскресенье, как у православных, нет, но католики тоже стараются откладывать неважные дела и по возможности не работатьс вечера субботы по понедельник.

Кстати, в воскресенье первая ночная служба, в 20:00, идет для римо-католиков, а вторая, в 23:00, для греко-католиков.

Справка: римо-католики и греко-католики являются разными вариациями католичества. Римо-католическая церковь признает верховенство Папы Римского и исповедует латинский обряд. Греко-католическая церковь, также известная как восточно-католическая церковь, признает верховенство Папы Римского, но исповедует восточный обряд, близкий к православному обряду. Греко-католическая церковь сохраняет традиции византийской культуры, включая иконостас, особую музыку и календарь церковных праздников, которые отличаются от римо-католических. Кроме того, греко-католическая церковь практикует причащение хлебом и вином, тогда как римо-католики преимуществоенно причащают мирян только хлебом.

Благодатный огонь тоже не так почитаем у католиков — его пришествия не ждут. Важнее для римско-католической церкви Вифлеемский огонь на Рождество. Вот его иногда привозят в Челябинск.

Что касается традиций: пасхальный кролик, образ которого известен по фильмам, в Челябинске популярностью не пользуется. Да, католики тоже красят и украшают яйца, но заяц их нигде не прячет. Вместо него есть пасхальный агнец, барашек, фигурки которого украшают дома, церковь или вообще пекутся. Также ежегодно проводится ярмарка с пряниками и сувенирами, которые продает благотворительная организация при церкви. Храм украшают цветами, чашей с виноградом и тарелочкой с хлебом — телом и кровью Христа.

И на этом Пасха не заканчивается. Еще восемь дней после святого праздника католики отмечают пасхальный период.