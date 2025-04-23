В Челябинске открылась православная ярмарка «От покаяния к воскресению России»

Рукоделия от монахов будут демонстрировать до 30 апреля

В Челябинске стартовала VIII Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Торжественное открытие состоялось в Центре международной торговли с молебном, который совершил ключарь Свято-Симеоновского кафедрального собора протоиерей Владимир Маничев.

Монастыри и храмы со всей России и зарубежья привезли изделия монашеского рукоделия, молочные продукты собственного производства, мед, чай, лекарственные травы, одежду и духовную литературу.

Ярмарка продлится до 30 апреля. Все дни на ней будут находиться священнослужители Челябинской епархии, готовые ответить на вопросы посетителей.

Также дни работы выставки «От покаяния к воскресению России» дополнят концертами, лекциями и показами фильмов, посвященных вкладу Русской православной церкви в Великую Победу.